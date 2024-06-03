婁峻碩被國中妹「誤認成黃偉晉」！　還原過程他笑哭：煩不煩

記者王靖淳／綜合報導

歌手婁峻碩是團體「五堅情」成員之1，近年來在音樂、戲劇等領域有亮眼表現，平時也常透過Threads與粉絲互動，今（3）日就發文分享，在麥當勞被國中生認成黃偉晉的過程，貼文一出除了吸引網友朝聖按讚之外，也釣出對方哭笑不得留言：「煩不煩。」

▲婁峻碩常在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩）

透過婁峻碩在Threads的發文可見到，他分享今天去麥當勞的時候，有2個國中女生反覆回頭看他3次，在經過確認之後認出他。婁峻碩透露，看到2人害羞離開的模樣，自己也微笑和對方說掰掰，最後更在文末搞笑喊話：「對唷，我是黃偉晉。」表示對方疑似把自己認錯人。

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▲婁峻碩透露在麥當勞被國中生認出。（圖／翻攝自Threads／shoumethemoneyxx、weijin_huang）

貼文曝光後，吸引不少人朝聖按讚，同時也有許多網友留言討論，婁峻碩與黃偉晉的外型。有部分的人認為，2人長得一點都不像，因此不理解為何會認錯，紛紛表示若用膚色來區分，不太可能會搞錯。事實上，黃偉晉日前才發文分享，自己在捷運上被1個妹妹認成婁峻碩的故事，透露當下雖然作勢要走，不過最後還是有和對方合照，同時也搞笑自嘲：「到底知不知道我是高爾宣？」

▲黃偉晉日前發文分享自己被認成婁峻碩。（圖／翻攝自Facebook／黃偉晉）