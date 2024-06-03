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《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」

記者許逸群／台北報導

台灣動畫電影《八戒》決戰未來，衝上新片票房冠軍，票房累積破410萬元，刷新近年台灣動畫電影票房佳績，導演邱立偉開心直呼：「像是美夢成真，心情很激動！謝謝大家，希望有更多人看到我們的努力。」為悟空配音的「哈林」庾澄慶聞喜訊笑說：「應該都是老孫的功勞吧？還是我誤會了。」

▲台灣動畫電影《八戒》。（圖／甲上娛樂提供）

▲台灣動畫電影《八戒》日前上映立刻成為新片冠軍。（圖／甲上娛樂提供）

片商上周末舉辦北、中、南親子特別場，全台小小八戒全部站出來力挺，獲得近2千組家庭踴躍報名，許多爸爸媽媽都帶著孩子們一起到電影院欣賞這部闔家觀賞又熱血的台灣動畫電影。戲院現場的小小八戒們，放映前看著電影海報熱烈討論人物角色，放映後小朋友對劇情也相當著迷，互相交換觀影心得。

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▲台灣動畫電影《八戒》。（圖／甲上娛樂提供）

▲金獎導演邱立偉特地現身與觀眾相見歡。（圖／甲上娛樂提供）

此外，金獎導演邱立偉特地現身台中場與觀眾相見歡，向大家分享創作心路歷程、電影世界觀的建立。小朋友們對於悟空的觔斗雲飛行載具和武器都很好奇，面對想像力十足的小朋友五花八門的提問，讓導演驚嘆他們的細心觀影能力與天馬行空的思考方向。

《八戒》決戰未來堪稱未來版《西遊記》，國語、台語、多元語版全明星配音陣容卡司超華麗，是台灣動畫電影史無前例的創舉，配音明星包括許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、許展榮、許展瑞、魏如萱、薛仕凌、傅孟柏、王識賢、黃子軒、黃靖倫、曹佑寧、連俞涵、莊凱勛、郭子乾、王琄等19位超強眾星參與。

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八戒, 邱立偉, 哈林, 庾澄慶

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