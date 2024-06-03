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節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星朴寶劍日前驚喜現身電台節目，讓現場工作人員和主持人驚訝不已。原來，節目組事前不慎誤發通知表示朴寶劍會來，但這並非在原計畫之中，怎料活動當天他本人真的出現了！

▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

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▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

▲朴寶劍驚喜現身。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

CBS電台於5月27日邀請即將上映新片《Wonderland》的導演金泰勇，登上廣播節目《崔江熙的電影音樂》受訪，此前，該電台社群平台上一度發錯通知，誤將朴寶劍的名字也寫在上頭，事後緊急修正。

怎料，當天在節目接近尾聲時，原本僅預計進行電話連線的朴寶劍，突然現身錄音室，令所有人驚訝不已。原來，他看到這個錯誤通知後，為了不讓期待的粉絲和電台工作人員失望，特意抽空親自前往電台錄製現場。

▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

▲導演金泰勇和節目主持人崔江熙都驚呆了。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

主持人震驚笑問：「請戳一下朴寶劍演員，是實際人物吧？不是AI吧？」事實上，朴寶劍原本是要透過電話進行連線，「看到公告說我要來，趕緊來了。」

朴寶劍笑著向觀眾解釋：「看到通知說我要來這裡，所以匆忙趕來了。」他的真誠舉動讓現場氣氛熱烈，觀眾紛紛在直播中留言稱讚「真像中了彩票一樣開心」、「拜託增加節目時間」、「他的品性真是無可挑剔」。

▲節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

▲朴寶劍驚喜現身讓觀眾都嗨翻！。（圖／翻攝自YouTube／CBS라디오）

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朴寶劍, Wonderland, 崔江熙的電影音樂, 崔江姬的電影音樂

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