▲「新生代鮮肉」徐韜與「柯震東師妹」許莉廷一同和友人們前往夜店聚會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

27歲鮮肉演員徐韜演出BL劇《紅色氣球》、電影《流麻溝十五號》累積不少人氣，近來則在短片跟王彩樺搭擋演出相差20歲的忘年之戀，上演激情床戲。日前時報周刊CTWANT目擊他與「柯震東師妹」許莉廷及友人們一同到酒吧聊天相聚，聊著聊著兩人之間就飄出曖昧氛圍，空氣中彷彿充滿甜甜的粉紅泡泡。

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▲徐韜和許莉廷兩人整晚不停地交頭接耳互看對方，感覺有浪漫情愫在流竄。（圖／本刊攝影組）

4月26日深夜11點53分，徐韜、許莉廷以及一名男友人走進松山區一家音樂酒吧，徐韜跟許莉廷並肩而坐，而同行男友人則坐在女生的左側。徐韜跟身旁的男性外國友人有說有笑，一旁的許莉廷則往徐韜方向靠近，試著加入話題，時不時還會撥頭髮，露出害羞表情，兩人之間散發出一股曖昧的氛圍，感覺交情似乎不一般，頗有種大學時代感情剛萌芽的純愛感。

22歲許莉廷先前在《此時此刻》飾演「小林心如」備受矚目，在電影《本日公休》則飾演影后陸小芬少女時代，清新外表加上「柯震東師妹」封號，是近期頗受矚目的新生代演員。徐韜則是在劇集、影集擔綱男主角，在電影《流麻溝十五號》飾演深情男主角，之後又簽入許光漢經紀公司，成為許光漢師弟，星途有望一路攀升。長相帥氣鮮肉與清新女孩的組合，令人期待會有什麼發展。

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