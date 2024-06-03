ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊鮮肉男星徐韜深夜現蹤酒吧　爆曖昧「柯震東師妹」許莉廷眉目傳情

娛樂報報／鮮肉演員徐韜爆飄曖昧　與「柯震東師妹」許莉廷眉目傳情

▲「新生代鮮肉」徐韜與「柯震東師妹」許莉廷一同和友人們前往夜店聚會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

27歲鮮肉演員徐韜演出BL劇《紅色氣球》、電影《流麻溝十五號》累積不少人氣，近來則在短片跟王彩樺搭擋演出相差20歲的忘年之戀，上演激情床戲。日前時報周刊CTWANT目擊他與「柯震東師妹」許莉廷及友人們一同到酒吧聊天相聚，聊著聊著兩人之間就飄出曖昧氛圍，空氣中彷彿充滿甜甜的粉紅泡泡。

徐韜和許莉廷兩人整晚不停地交頭接耳互看對方，感覺有浪漫情愫在流竄。（圖／本刊攝影組）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐韜和許莉廷兩人整晚不停地交頭接耳互看對方，感覺有浪漫情愫在流竄。（圖／本刊攝影組）

4月26日深夜11點53分，徐韜、許莉廷以及一名男友人走進松山區一家音樂酒吧，徐韜跟許莉廷並肩而坐，而同行男友人則坐在女生的左側。徐韜跟身旁的男性外國友人有說有笑，一旁的許莉廷則往徐韜方向靠近，試著加入話題，時不時還會撥頭髮，露出害羞表情，兩人之間散發出一股曖昧的氛圍，感覺交情似乎不一般，頗有種大學時代感情剛萌芽的純愛感。

22歲許莉廷先前在《此時此刻》飾演「小林心如」備受矚目，在電影《本日公休》則飾演影后陸小芬少女時代，清新外表加上「柯震東師妹」封號，是近期頗受矚目的新生代演員。徐韜則是在劇集、影集擔綱男主角，在電影《流麻溝十五號》飾演深情男主角，之後又簽入許光漢經紀公司，成為許光漢師弟，星途有望一路攀升。長相帥氣鮮肉與清新女孩的組合，令人期待會有什麼發展。

延伸閱讀
娛樂報報／莊雨潔當媽享受每一天　樂團魂不滅現身選秀海選
食安人球1／寶林茶室受害人索賠路遙　後遺症纏身咬牙苦扛醫藥費
Line社群「時報周刊娛樂好看爆」開張　明星絕密私照這裡看到爽

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 徐韜, 柯震東師妹, 許莉廷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？
  2. 林襄代言遭拖欠款項「7位數拿不回」！　經紀公司怒發聲：走司法維護權益
  3. 蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累
  4. 韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV
  5. 曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」
  6. 《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」
  7. 節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下
  8. 掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視
  9. T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰
  10. 吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366