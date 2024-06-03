拐拐隔16年圓夢碩士畢業了！　讀世新2年半「一度想休學」

記者劉宜庭／綜合報導

拐拐（許采晴）擁有性感搶眼外型，在網路上有著高知名度，近年除了創立內衣品牌，也回到校園重拾學生身分進修，如今終於順利從碩士班畢業，她開心表示：「我又完成了一個人生心願，繼續前進往下一個目標努力。」

▲拐拐畢業照。（圖／翻攝自拐拐臉書）



貼文中，拐拐透露，自從16年前北漂發展後，一直希望能夠繼續升學進修，這是她的一個重要心願。在世新大學企管系碩士班的這兩年半期間，她經歷了許多挑戰，「工作跟生活同時也經歷了很多事情，中間一度差點喘不過氣想休學，但最後我還是堅持住了！」

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▲拐拐坦承中間一度想休學，所幸最後堅持住了。（圖／翻攝自拐拐臉書）



在畢業典禮上，校長致詞時分享了一段話，讓拐拐深受啟發：「學業只是一個起點，最重要的是未來如何改變自己、投資自己、行銷自己，做一個不抱怨和利他的人。」這些話語讓她深刻體會到未來的道路如何走得更加踏實和有意義。

文末，拐拐感謝企管系的所有教授和學長姐們對她的支持，並特別感謝自己在面對困難時沒有放棄。她表示：「我又完成了一個人生心願，繼續前進往下一個目標努力。」這段學習歷程讓她不僅獲得了學位，也讓她更加堅定地迎接未來的挑戰，這份堅持和努力，無疑成為眾多粉絲心中的榜樣。