「胖」若兩人！呂珍九腫一圈男神慘變路人　粉崩潰：哪位大叔

▲《德魯納酒店》中展現才華的男星呂珍九，近日出席活動時讓網友驚呼「胖若兩人」。（圖／翻攝自IG@yeojin9oo）

記者王威智／綜合報導

韓國男神們近年來似乎都陷入了一種「空氣酵母」的狀態。在李敏鎬、安孝燮、梁世宗、車銀優以及裴仁爀，甚至是有「身材管理專家」之稱的朴敘俊也加入改變體態「巨」變的行列外，而曾在熱門韓劇《德魯納酒店》中展現才華的男星呂珍九，近日出席活動時讓網友驚呼「胖若兩人」。

近日，由湯唯、孔劉、朴寶劍、秀智、崔宇植以及鄭有美等重量級大咖主演的電影《Wonderland》舉行了試映會。當天，眾多知名明星如李準基、邊佑錫、高庚杓、鄭麗媛、任時完、金所炫、李清娥、徐玄等都出席了這場盛大的活動，現場星光熠熠，熱鬧非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，當呂珍九出現在現場時，卻引起了不少網友的議論。他當天身著白色T恤，外搭黑色外套與黑色寬鬆褲子，頭髮則是劉海全放下來，鬢角長到都蓋到耳朵，整體造型顯得不夠俐落。

更令人驚訝的是，他的體型似乎變得比以前「胖」了許多，驚呼「胖若兩人」。網友們紛紛表示，他「變成一個大叔」，「從男神變路人」，甚至有人問「這是哪位」。當然也有粉絲為他辯護，認為他「明顯是練壯了」，「之前是太瘦」，甚至有人認為他「應該是為戲練壯」。