阿弟曾戶頭只有3元！窮到沒朋友　Mei借錢遭數落「挑到演藝圈這麼窮的」

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請張鳳書、Mei、元元、李唯楓、簡大為律師上節目分享此生最慘痛的借錢經驗，Mei提到之前分享過，當時嫁給阿弟的時候發現他身上存款只有3元，新聞一出來朋友都不見了，真的體會到什麼叫窮到沒朋友。

▲Mei分享曾窮苦過的日子。（圖／緯來綜合台提供）



Mei說後來因為女兒住院，為了保護女兒不和別的孩子交叉感染，只好低頭向親戚借錢想讓女兒轉單人病房，卻被數落：「都沒錢了還住單人病房，演藝圈不是都很好賺嗎，怎麼挑來挑去，挑到一個演藝圈這麼窮的。」過幾年後等Mei的生活比較安穩了，換這位親戚過來借錢，Mei也大方借了前後共10萬給對方，過了一年多都沒消沒息，但想到自己也苦過就沒再跟對方討回來。

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▲Mei後來大方借錢給親戚。（圖／緯來綜合台提供）

李唯楓則分享自己第一次借別人錢，是之前還在和前公司打官司的時候，當時生活過得很辛苦，全身上下只有2萬多塊，但看到有朋友過得比他還辛苦，為了代墊一場地下樂團演出的費用，來向李唯楓借1萬元，也說好一週後歸還，因為很想幫助朋友，又考量到這1萬自己還拿得出來，便義不容辭地答應對方，沒想到這件事就石沉大海，直到有一天和其他朋友吃飯，聊起來才發現這個朋友向23個人都各借了1萬元，但因為金額也不大，所以大家都不好意思去要回來。

▲李唯楓把財產的一半借給朋友。（圖／緯來綜合台提供）

簡大為律師教大家借款保障必要做的兩件事，第一就是匯出款項要留紀錄，第二就是必須證明那筆錢是借的不是給的，這樣如果到時候想拿回來，上法院才有依據。



