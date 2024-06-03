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孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐在泰國涉嫌吸毒、裸體闖入民宅，回台後不滿父母在他的飲用水中放符水，以及對外頻頻爆料，2日現身受訪回應，同日晚間再度開直播自嘲：「我需要看精神病嗎？」更自稱是台灣的鋼鐵人，25歲前要幹大事，卻也感嘆本來期望有一個平靜的周末，卻被爸媽打亂，直言：「你以為（我）不想要普通人的幸福嗎？」

▲▼孫安佐。（圖／讀者提拱、翻攝自臉書）

▲孫安佐和父母失和。（圖／翻攝自狄鶯臉書、記者黃國霖攝）

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在2日直播中，孫安佐用RAP的方式回應了網路上的負面評論，嘲諷網路酸民平常口無遮攔，見面時卻變得膽小，接著強調自己的雄心壯志，聲稱要當「台灣的鋼鐵人」，唱道：「25歲的時候，我就會幹大事，所有人會知道，我是台灣人。」表示自己所述皆為事實，即便這些真相可能令人感到不安，「在台灣就是得低調、學會說話的藝術。」

在直播尾聲，孫安佐透露現在的心情有比較放鬆，但因為要面對處理的事情太多，所以有些厭世，最討厭的就是「抓耙子」的行為，而原本只是想安靜地享受周末時光，卻意外被父母的行為所破壞，「只想享受一個人的週末，沒想到被自己爸媽毀掉，你以為我不想要普通人的幸福嗎？」

▲孫安佐裸身直播唱跳。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐直播。（圖／翻攝自孫安佐臉書）

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