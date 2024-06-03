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宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝去年因涉嫌對同事性騷擾，已經久未公開露面。

圖文／鏡週刊

藝人宥勝被多名曾合作的工作人員指控性騷擾，遭依強制猥褻罪嫌起訴，5月24日，台北地院判處宥勝8個月徒刑，全案可上訴，經紀人表示會遵照司法程序，亦即不排斥上訴。原本和家人移居台中享受田園風光的宥勝，隔天就被鄉民爆料，住家已經圍起大面積帆布牆，似乎是不堪附近居民指指點點以及偷拍。

以往塑造愛妻顧家形象的宥勝，前年底曾帶老婆慈惠赴澳洲公路旅行。（翻攝自宥勝IG）

▲以往塑造愛妻顧家形象的宥勝，前年底曾帶老婆慈惠赴澳洲公路旅行。（翻攝自宥勝IG）

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宥勝搬到台中清水已有5年之久，從一開始開露營車暫留，到住在透天厝適應學校，最後落腳田中央，每一個遷移過程都曾拍成影片在頻道分享。目前一家子入住的農田中央度假屋，也是由組合貨櫃以及造景結合而成，成為附近居民的另一種風景，但這一切從去年他涉#MeToo案之後，就開始變調。

通透景觀宅　乍變工地

宥勝因住在農田中央，因此發起無毒米種植的理念，環保健康又能兼顧居住品質，不會因住家外圍噴灑農藥受影響，去年初還和附近學校一起舉辦年節園遊會，地點就在自家旁的農田空地，讓住家也成了打卡景點，只是沒想到，現在該處成為路人好奇宥勝動向的地點。

宥勝在台中清水農田中央的組合屋（圖），最近突然以大面積的帆布牆圍起來。（翻攝自宥勝臉書）

▲宥勝在台中清水農田中央的組合屋（圖），最近突然以大面積的帆布牆圍起來。（翻攝自宥勝臉書）

台北地院判處宥勝8個月徒刑後，隔天就有讀者向本刊指出，宥勝原本美不勝收的住家，已經用帆布全部圍起，乍看頗有富士山河口湖因不堪遊客打卡而圍起封鎖牆的模樣，可見宥勝一家也疑似有遭騷擾以及偷拍的問題，尤其原本四面都通透的景觀家園，變成看似工地的圍欄拉起，一家人居住感受肯定大受影響。

宥勝在台中清水農田中央的組合屋（圖），最近突然以大面積的帆布牆圍起來（圖）。（讀者提供）

▲宥勝在台中清水農田中央的組合屋（圖），最近突然以大面積的帆布牆圍起來（圖）。（讀者提供）

去年宥勝遭控性騷擾後，他認罪道歉，就此消失在大眾媒體面前，不過10月開始，他又開始發文透露自己參加內觀禪修，接著參加心靈課程；今年初則以推廣環保的公益活動現身，但並未正式公開面對媒體。

妻子不離棄　賣貨養家

直到4月有媒體報導宥勝因10個月零收入求復出，他難得發文澄清，表示：「事件發生以來，我只希望能為自己做過的事情負責，從來沒有心思去尋求復出。」

宥勝從田園組合屋草創時期就開始記錄建造過程。（翻攝自宥勝臉書）

▲宥勝從田園組合屋草創時期就開始記錄建造過程。（翻攝自宥勝臉書）

宥勝雖因形象受損未能正常工作，但妻子兼他的經紀人不離不棄，兩年前成立的購物社團，有近38萬粉絲，光5月就有2、30種商品團購，從雨衣、粽子、果乾零食、背包、喉糖、水果，甚至電風扇，商品包羅萬象，看得出十分努力求生存，生意似乎沒受宥勝性騷擾案影響。


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