林子閎劇透「與郭書瑤親密接觸」：小啾了一下！

記者許逸群／台北報導

偶像劇《完全省錢戀愛手冊》為回饋觀眾的支持，今（2日）由林子閎帶隊，率林鶴軒、陳語安、黃柏峰、潘映竹和王敏淳在台北市立兒童新樂園與粉絲相見歡。即使陰雨綿綿仍有300多位粉絲到場參與，甚至有不少死忠粉絲一早就前往活動現場等候，其中不乏從海外飛來的忠實劇迷。

▲偶像劇《完全省錢戀愛手冊》演員群與粉絲相見歡。（圖／TVBS提供）

見面會上，演員分為「省錢隊」和「戀愛隊」與粉絲一同進行趣味競賽，真實上演金錢與愛情的對決，現場氣氛十分熱烈。「省錢隊」在林子閎率領下連贏兩場，他笑說：「都靠粉絲給力，讓我們省錢又省力。」演員也與粉絲分享近況，投入新戲拍攝的林子閎，特別向劇組告假3小時，只為與粉絲見面。

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▲有300多位粉絲特地到場參與見面會。（圖／TVBS提供）

林鶴軒分享開播後的趣事：「有次散步時被一位阿姨認出，問我是不是Michael趙。這部戲讓我擴展了粉絲年齡層，真的很開心。」陳語安則收到許多粉絲的訊息，擔心她的感情生活，希望她在現實生活中不要遇到渣男。黃柏峰的粉絲則看到了他不同以往的演出，為他應援：「元崇趕快追到佳莉吧！」

見面會之前演員們努力保持最佳狀態，剛從泰國回來的潘映竹笑說：「見面會之前要節食啦！」綽號「小香」的王敏淳提到當天要弄得「香香的」，讓大家看到香香的倩倩。林鶴軒更是Michael趙上身，表示要睡美容覺，才能閃亮登場。

演員們還「劇透」即將播出的劇情，包含郭書瑤與林子閎認愛後的第一次親密接觸，林子閎語帶玄機說：「小啾了一下。」林鶴軒英雄救美成為周智慧心中的英雄、黃柏峰在瑜伽課巧遇陳語安，兩人關係越來越好，一旁的情敵王敏淳說：「我不會忌妒，因為倩倩愛學長，希望他幸福。」