孫安佐裸身開直播！「我爸媽擋不了我」嗨唱半小時：需要看精神病嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

孫安佐近日被爆出4月在泰國普吉島呼麻擅闖民宅，媽媽狄鶯隨後出面證實兒子在泰國出事，還遭人下蠱中邪，回國後經歷一番波折才解開。他為此公開多次批評父母帶風向干涉他，甚至爆料爸爸孫鵬偷偷將符水放在他的飲用水中，讓他覺得不被尊重，對父母失望透頂，繼2日早上出面召開記者會，晚間他再度開直播與粉絲互動，全程熱唱自創饒舌，歌詞中表達對這次風波的諸多不滿，自嘲「我需要看精神病嗎？」

▲孫安佐裸身直播唱跳。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐稍早透過Instagram裸上身直播，全程開著背景音樂，並即興開始演唱RAP中英文歌詞，直言「台灣人一直刺激我底線」，接著還提到部分酸民對他的評價「這個人也賺了太多錢了吧，天啊，我從來都不知道他可以賺這麼多的錢，我都以為他只是一個白痴24歲小屁孩，這就是你們心裡內心的話，以為我都不知道嗎?」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫安佐此前曾提到在泰國被抓去做「能量轉換」，遭受非人對待，直播中似乎也吐露了這段經歷的心聲直呼「我是生存者，我從地獄回來的時候，我從不懼怕任何人的」，此外又唱道「當我說中文的時候，我變得很溜，溜到每個人都會覺得我嗑藥，覺得我抽嗨，覺得我需要去看精神病」，反問網友「我直接問號，我需要看精神病嗎？你要確定內」。

▲孫安佐大唱了近半小時的RAP。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐再開炮「大家喜歡聰明的人，又不喜歡說真相的人的時候，讓我覺得What the fxxk，你想要真相，又想要聰明，到底是要怎樣，請你們台灣人做一個選擇，不然我也可以當一個大白癡」，最後則表示「我的饒舌，我的說唱，對我就是一個台灣人，當然知道這回事，只是我的嘴很溜，沒人擋得了，就連我爸我媽擋不了了，因為我永遠都是真相輸出機，當然我需要學會說話的藝術」。