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天心喊「我中華民國」首發聲！　求助韓尪：我惹事了

記者王靖淳／綜合報導

女星天心2016年與韓籍攝影師金英敏結婚，雖然長期分隔兩地，不過彼此仍會抽空見面，也常在社群分享夫妻倆的對話。今（2）日凌晨時，天心突PO文寫下「我中華民國」並搭配1張劇照，目前該文已遭刪除，稍早她再度發聲，同時也秀出與老公的對話，坦言自己惹事了。

▲天心（圖／翻攝自Facebook／天心）

▲天心分享與老公的對話。（圖／翻攝自Facebook／天心）

透過天心在社群PO出的對話內容可見到，她表示自己惹事了，於是向老公求助該怎麼辦，沒想到對方竟回她：「我們結婚的事不也是你喝醉的時候講的嗎，多好。」為此，天心似乎感到頗無言，所以回了老公2次：「⋯⋯⋯⋯好喔。」接著對方也提醒記得先吃飯，同時更暖心安慰她：「沒事，我在。」並表示覆水難收是小問題。

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▲▼天心凌晨發文引發討論。（圖／翻攝自臉書）

▲天心凌晨發文引發討論。（圖／翻攝自Facebook／天心）

雖然天心未提及有關今（2）日凌晨發文的內容，不過仍不難讓外界猜測，她所指的惹事應該就是與該篇已刪除的貼文有關，因此吸引網友朝聖按讚。不少人安慰她表示「女神加油，支持妳」、「沒事的，我們依然愛妳。妳超棒的，就是喜歡這樣的妳。」紛紛留言要她別怕、勇敢做自己沒有錯。

▲天心發文。（圖／翻攝自Facebook／天心）

▲天心再度透過社群發文。（圖／翻攝自Facebook／天心）

【天心臉書全文】

我：我惹事了。
金：看到了
我：怎麼辦？
金：我們結婚的事不也是你喝醉的時候講的嗎，多好。
我：⋯⋯⋯⋯好喔。
金：沒事，我在，先叫吃的妳。
我：⋯⋯⋯⋯好喔。
金：覆水難收，小問題。

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