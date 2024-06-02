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千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣

記者吳睿慈／台北報導

日本全能型創作的「清靈歌姬」yanaginagi昨（1日）於Zepp New Taipei開唱，個人巡迴演唱會《yanaginagi live tour 2024 WhiteCube in Taipei》票券全數售罄，吸引近千名歌迷到場，無畏風雨為她熱情應援。恰好台北演唱會前一天是她生日，全場歌迷秘密串通好要一起高舉手幅為她慶生，送上驚喜禮物，她開心甜喊「謝謝台灣！好棒的生日祝福！」

▲▼千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲yanaginagi來台開唱，親切用中文與粉絲互動。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

yanaginagi以一襲銀白色薄紗小禮裙站上舞台，開場就用超流暢中文與觀眾打招呼「再次見到大家我很高興」、「大家好嗎」、「大家都喜歡我嗎」，用招牌輕柔甜美嗓音連續嗨唱一個半小時，帶來包含〈Before I Rise〉、〈標火〉、〈命火〉、〈砂糖玉の月〉、〈Aquaterrarium〉等十數首人氣歌曲，抒情歌柔軟動人，快歌讓全場嗨翻。

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暌違5年再次訪台，yanaginagi超群演唱實力讓台灣歌迷沈醉不已，「昨天我吃了小籠包，大家都喜歡吃什麼？」曲間yanaginagi特意用中文跟台下互動，亦不斷有熱情歌迷大聲向她告白「最喜歡你」，逗笑全場。

▲▼千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲▼千名粉絲驚喜幫yanaginagi慶生。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲▼千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

安可時間yanaginagi特別安排演唱初音神曲〈Melt〉10週年版本，台下手燈隨著節奏整齊劃一地打拍子，超嗨應援場面十分震撼，令她與樂隊驚喜不已。演唱會近尾聲時，在全場不捨的情緒中，yanaginagi與全場歌迷打勾勾、許下一定會再相見的約定，「能夠像現在這樣跟大家再度見面，一起享受這段難得的時光，我真的很開心。台灣的大家也都非常的溫暖，回去日本後我還會更努力地創作、更努力地唱歌，然後再回來和各位見面的！」

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