孫安佐IG發聲喊告！　PO照激喊：我們法院見

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐日前在泰國呼麻後私闖民宅露下體，事後遭媽媽狄鶯透露像中邪、被人下蠱，昨（1）日他開直播澄清，自己早就將邪給破了，同時也爆料爸爸孫鵬在水裡放符水。今（2）日孫安佐除了首度現身接受媒體採訪之外，稍早也更新IG貼文發聲。

▲孫安佐今（2）日現身接受採訪。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100、記者黃國霖攝）

孫安佐PO出1張自己的獨照寫下「早上一起來，就得面對這一切，是能多好看。再說我嗑藥、吃鎮定劑，我們法院見。」言詞中可見其對外界輿論的不滿。事實上，孫安佐今（2）日一早在接受媒體採訪時坦承，自己已和媽媽和解，不過當談論到目前與爸爸的互動時，他則隔空開嗆：「拜託不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。」

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▲孫安佐。（圖／記者黃國霖攝）



孫安佐表示自己去泰國不是去玩的，是去做自媒體，同時也還原在當地遇到的恐怖過程。他坦言至今回想起來還是感到痛苦，透露當時可能是穿著太招搖而被壞人盯上，「我在兩個不同的醫院待過，首先他把我綁在床上，給我施打一些我也不知道是什麼藥劑，應該是鎮定劑啊什麼的，然後再給我吸一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，一樣做一種類似像那種能量轉換的事情，就這樣。」

▲孫安佐發文喊告。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）