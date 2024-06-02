阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

記者田暐瑋／綜合報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷和陳建寧對簿公堂，雙方撕破臉。擔任證人的阿沁2日凌晨在社群媒體發文控訴Faye，稱自己創作的歌曲遭到Faye抄襲，並已經提告，阿沁表示，Faye不僅抄襲他的創作手法，還無視他提醒要道歉並署名創作者，忍了2年忍無可忍決定提告，指責對方知法犯法，毫無良心。

▲阿沁宣戰Faye。（圖／翻攝自阿沁IG）



阿沁2日在IG發文控訴，Faye在2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲了自己以前的創作，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。」氣憤表示：「是我人生中的恥辱，抱歉真的無法再忍，阿沁貼上的一切都要把你告到底。」

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阿沁進一步表示，一開始歌曲完成度就已有90%，也願意和成員分享版權與署名權，像《你的微笑》《千年之戀》《流浪者之歌》這些他全權創作的作品，仍然與Faye分享三分之一的終生版權收入，即便多次提醒Faye，但對方置若罔聞，「自稱音樂唱作人，還知法犯法，良心何在。提醒等了你兩年，我也不用分版稅，只希望你道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」

▲阿沁宣戰Faye。（圖／翻攝自阿沁IG）



由於Faye和陳建寧近來官司持續進行，阿沁自認無辜被扯下水，卻從未禁止Faye在其他節目、商演、音樂節上演唱他創作的《月牙灣》、《眷戀》、《你的微笑》等歌曲，「我做到這樣還不夠嗎？」宣布將對Faye正式提告。此外還傳出案外案，阿沁因不滿被Faye約出來，私下對話卻遭偷錄音，「好，就當我自己是智障。」將考慮提告，Faye所屬亞神音樂則僅回應：「不清楚爆料者的訊息來源與內容真偽，因此不表示意見。」

▲Faye詹雯婷日前提告陳建寧偽簽，遭依誣告罪起訴。（圖／KKBOX提供）