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孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐在泰國呼麻後擅闖民宅、露下體後被警方逮捕，回台後又和爸媽衝突，2日首度現身回應，坦承已和媽媽狄鶯和解，但和爸爸孫鵬關係緊張，更不滿在泰國時遭當地醫院進行不當醫療處置，以下是孫安佐受訪全文。

▲▼孫安佐受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲孫安佐受訪。（圖／記者黃國霖攝）

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孫安佐20分鐘受訪全文：

孫安佐：我跟媽媽和解了，但我跟我媽和解了，所以我爸就…唉，我也不知道。

問：昨天怎麼跟媽媽和解？有看到你直播嗎？

孫安佐：她應該有。

問：她有很難過嗎？

孫安佐：她沒有啊。我沒有講錯任何一句話，我只是講話有點直接而已，我也沒有希望他跟我道歉，失望是失望沒有錯，但我還是愛她。我就說過了，現在沒有人可以攔得了我，我爸不行，我媽不行，你也不行。我是一個從一個很恐怖的地方回來的人，所有該體驗的東西我都體驗過了，最好的生活，最爛的生活，地獄的環境都體驗過了，所以，Yeah，台灣沒什麼好怕的。

問：你所謂的很恐怖的生活是什麼意思？

孫安佐：下蠱啊，那個是真的啊，各位，你不會想體驗的，這樣就讓你瘋掉而已。但是我沒瘋，我活著回來了。就像我克服所有懷疑一樣，大家越是說我做不到什麼東西，我就越想證明我做得到，我很鐵齒。

問：媽媽有說好像有點想要離婚，你怎麼看這件事？

孫安佐：她開心就好，我覺得我媽開心就好。我爸的確是在背地裡幹了蠻多我覺得蠻bull shit（狗屎）的事情，所以我真的對我爸蠻無言的，而且他是那種我問他他還會承認的那種。例如偷偷把我的…好啦好啦，反正符水的事你們都知道，沒有經過我同意的情況下，把我房間裡面的水瓶都放一杯符水，然後那水喝起來有夠苦，我去問他有沒有這件事情，他說有。這是其中一件，其實還有很多事情我不太想講，畢竟他還是我爸。所以，爸，那你就不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。

問：知道自己上了泰國新聞，有沒有嚇到？

孫安佐：沒有，而且我也有跟事主道歉過。我以為那是我親戚家，所以我也有跟事主道歉過。

問：怎麼會覺得是你自己親戚家？

孫安佐：我以為那是我親戚家，結果不是。

問：你今天來這邊有什麼話想要跟網友說？

孫安佐：我原本以為可以討論一些哲學的東西，結果我滿失望的。

問：是覺得酸民跟網友放鳥你嗎？

孫安佐：對啊。拜託，酸民有骨氣一點，我都已經給你們一個最好的機會了。我懂，今天也不是想要來讓別人自信心受挫或者是嗆爆的人。NO！今天沒有想幹這種事情，今天只是想來教大家一些事情，我覺得你們想要怎麼做就怎麼做。

問：那今年大概是幾月才從泰國回來？

孫安佐：大概5月7號就從泰國回來了。

問：媽媽是有到泰國找你嗎？

孫安佐：有啊。整個普吉島變成一個大型實境節目一樣，以我為中心。皇室、警察、巫醫都有參與到我在泰國的一些事情。具體發生什麼事情呢？以後再說。

問：為什麼要等到以後再說？因為現在不是已經回台灣了嗎？

孫安佐：因為我說過那像地獄一樣的體驗。

問：可以說是他們指使，背後操作，才會害你在那邊經歷這些嗎？

孫安佐：就想像我是一個很有正能量的人，然後被一些負能量的人盯上了。他們想要竊取我的能量，簡單來說就是這樣。

問：有聽到你說有在機構還是醫院裡面被防守，被綁手綁腳？

孫安佐：（沉默）很像是一個精神時光屋的感覺，我覺得我一直反覆想要逃走，反覆死了很多次的感覺。就這樣，開心了嗎？

問：你昨天就有一直提到前女友的這個部分，你怎麼看？

孫安佐：我前女友一點問題都沒有。（媽媽）嫉妒啊！

問：你講到前女友就摀嘴巴是什麼原因？

孫安佐：愛！

問：媽媽好像有說她突然搬走，還說幫她洗內褲。

孫安佐：並沒有這回事，都是假的。她會打招呼，我媽也從來沒幫過她洗過內褲。

問：所以是阿乃帶你去泰國？

孫安佐：錯，我自己決定的。再有人說是她替我做決定，試試看哪一家我都告。

問：那時候去泰國有跟媽媽爸爸說嗎？

孫安佐：有啊，他們沒問題，我本來就去那裡做觀光。那怎麼了？我不是單純去玩的，我也要工作。

問：你在那邊做什麼工作？是自媒體？

孫安佐：對，我拍了很多片子，還沒公開的。全台灣都沒人拍得出來的片我成功拍到了，加上有開一些店，像是當管理階層經營一家自媒體這樣。

問：有透露影片內容嗎？

孫安佐：潑水節，還有跟警察有關的一些片子，滿刺激的，像Cyberpunk的感覺，泰國版Cyberpunk，等我開心的時候我就上傳。

問：怎麼會去到泰國醫院？

孫安佐：警察跟一些巫醫一起合作，但有些警察是好的，只是那時候穿著太招搖，被壞人盯上這樣。

問：那在醫院裡面是有被打的狀況嗎？

孫安佐：沒有，我在兩個不同的醫院待過。剛剛說精神時光屋是另外一個事情，我告訴你下蠱是怎麼下的好不好？我只講一遍，以後不要再問我這個了。首先他把我綁在床上，給我施打一些我也不知道是什麼藥劑，應該是鎮定劑啊什麼的，然後再給我吸一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，一樣做一種類似像那種能量轉換的事情，就這樣。做一種類似像那種能量轉換的事情，就這樣，詳細之後再說。

問：現在精神狀況還好嗎？

孫安佐：好啊，只是每次回想起來都不太好而已，然後我才剛起來而已。所以你就想像你早上起來，7點50起來，然後我一定要跟大家見面才行，一定要教大家事情。

問：今天是想教大家（網友）什麼事情？

孫安佐：看他們質疑我什麼，那天我幫你就好好跟他們講。然後跟大家說，Chill，放鬆，沒事，不用這麼負面，我是一個有雙重人格的人啊！

問：網友在網路上有罵你什麼？才讓你想出來？

孫安佐：沒啊，是想給大家一個機會（問我），其實我可以不來，我現在要做什麼是隨我開心，我現在有我很喜歡的工作，我每天也很認真訓練，認真社交。週末只是想好好放鬆一下，跟我爸跟我媽講說拜託不要再引起更多新聞媒體的注意力。結果呢，逛到一半孫安佐被下蠱的。為什麼媽？我也不是已經跟你說很多次了嗎？單純只是這樣而已，然後接下來就砰砰砰砰砰砰砰砰，然後就爆了一大堆東西了。

問：

所以他們有帶你去北投的那間宮廟？

孫安佐：沒有，其實我是一個很虔誠的佛教徒，只是信的不是台灣的佛教而已。

問：那怎麼會有烏來的廟的事情？

孫安佐：當然是要騙你們啊，不然又不是我說的。要知道玄學跟科學到最後其實是一樣的，也別說玄學啦，神學跟科學其實是一樣的東西啊。

問：你說就昨天在直播上是跟網友說每天早上8點來找你，那你之後未來還是會繼續來？

孫安佐：每天早上8點來？我自己太累了，以後到那個新莊的那個湯城來找我，因為我之後會辦讀書會，歡迎大家隨時來找我討論一下。每天可以帶一些自己的書，分享一下自己的不滿，我都很樂意聆聽一下。

問：所以自己本身是早起的人嗎？今天算滿早的。

孫安佐：我最近都滿早起，8點起來，或者是睡開心的話，心情放鬆的話可以睡到12點起來。就是訓練，訓練完就是工作，平日的話是這樣。我每天如果不做一些建設性的東西，我自己也沒辦法放鬆這樣。你就想像我是一個有一個PTSD的患者一樣，然後前幾天才有2台大卡車又想蓄意謀殺把我撞了，在台灣，從來都不知道我自己的國家可以讓我PTSD又更惡化一樣，單純是這樣而已，沒有對大家有什麼敵意這樣。

問：爸爸媽媽知道你今天早上出來嗎？

孫安佐：當然不知道，我媽還在睡吧，我爸我不知道他已經去哪裡了，也沒跟他聯絡。我跟我媽已經和解了，他（爸爸）去工作，去拍戲。

問：在發生事情之後，爸爸有跟你聯絡過嗎？

孫安佐：他應該跑去躲起來了。

問：他（爸爸）有跟你關心嗎？或是說些什麼？

孫安佐：沒有，也不用講這麼多啊。

問：你剛剛說放鬆的話會不會睡比較晚？然後如果壓力大的話，是會比較早起。

孫安佐：對我來說，我已經沒什麼需要好擔心的，所以我最需要學會的就是如何放鬆。因為台灣是一個很有敵意的地方，你就想像一個，因為台灣是一個很有敵意的地方，你們就想像一個…因為我不是軍人，但我有PTSD，我在一個有那麼多敵意的地方，請問我要怎麼放鬆？每個人看到我都很不自然。

問：在泰國的時候被警方抓走的時候，是怎麼樣跟他們溝通？你會泰語嗎？

孫安佐：No，無法溝通，無法聯絡大使館，無法聯絡我任何一個親朋好友。我就說這件事情的黑幕很黑的，越自由的國家法律的邊界越模糊，不是說法律有什麼，他就會照做。

問：所以被警方抓走的時候，你自己也完全不知道警方在說什麼嗎？

孫安佐：Hell no，我當然不知道他們在說什麼。

問：那第一個地方先被帶去哪裡呢？

孫安佐：不告訴你，因為我也不知道。我就說那個被下蠱的醫院是哪裡，我也不知道。你要知道，你們今天新聞PO的那個上車的畫面，那只是前奏而已，那只是序章而已，後續我被釋放以後才發生更多你們想像不到的事情。

問：有機會跟大家透露嗎？

孫安佐：可以啊，就像我剛剛已經講了，我講個大概，以後再把我的泰國奇妙異世界轉生的故事再跟你們說說看。因為我說過，回想起那些事情讓我很痛苦，而且我有PTSD，所以不要再逼我了。

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