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《鬼滅》原唱來了！LiSA爆紅誠意6年沒變　台上哽咽：為了今天練很久

記者吳睿慈／新北報導

日本人氣歌姬LiSA唱腔高亢又動人，每回來台演唱會都獲得秒殺成績，在經過疫情之後，她睽違6年來到台灣開唱，這期間因為動畫《鬼滅之刃》兩首主題曲聲勢更飆漲，但她對粉絲的初心與熱情不變，1日在林口體育館開唱時，特地把台灣過去演出的合集剪成開場影片，看得台下雞皮疙瘩狂冒。

▲▼日本歌姬LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲《鬼滅》神曲原唱來了，LiSA於1日在林口體育館開唱。（圖／好玩國際文化提供）

LiSA相隔6年來台開唱，1日在林口體育館高歌，第一首歌帶來〈NEW ME〉揭開序幕，她穿著格紋背心裙站上舞台，全場9千名歌迷放聲尖叫，迎接她出場，當唱到名曲〈crossing field〉時，她高喊一聲中文「大家尖叫」，台下熱血沸騰，粉紅色螢光棒照亮觀眾席。

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▲▼日本歌姬LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲LiSA爆紅誠意6年沒變，全場用中文跟粉絲對話。（圖／好玩國際文化提供）

相隔6年再來台灣，LiSA自2020年為《鬼滅之刃》獻唱主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉後，躍升為紅遍全球的歌姬，人氣再攀巔峰，但她誠意沒變，過去來台就經常以中文與歌迷對話，1日也比照辦理，幾乎全場都碩中文「大家好，我是LiSA，我回來了，我很想你們，看得見嗎？開心嗎？見到你們很開心」，甜美聲音融化所有人。

9千粉絲大喊「開心」，LiSA舉起手擦眼淚裝哭，興奮地回答：「你們還記得我嗎？欸？大家還記得我嗎，真的嗎，謝謝大家！」粉絲反應熱烈，她露出滿意地笑容回答「這樣我就安心了」，當唱到〈WiLD CANDY〉時，她在台上帶動跳「前面、後面，轉轉搖搖」，氣氛超嗨。

▲▼日本歌姬LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲LiSA來台開髒，台上拭淚又哽咽 。（圖／好玩國際文化提供）

她為了台灣粉絲還特地練習了中文歌〈天黑黑〉，自彈自彈熟悉的旋律，全場跟著她一起大合唱，她接著哽咽拭淚說：「你們知道這首歌嗎？這首歌一直讓我記得台灣粉絲，我為了今天練習了很久，開心嗎？」讓人感受到滿滿誠意。

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LiSA, 鬼滅之刃

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