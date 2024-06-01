方芳芳愛兒JASON上海婚宴　張艾嘉徐乃麟等好友星光雲集

記者葉文正／台北報導



金鐘主持人方芳芳今天正式升格當婆婆了，他與老公丹尼爾今晚在上海萬豪酒店舉行為愛兒Jason及媳婦Celine舉行婚禮，席開23桌，採西式宴席舉行，每張桌子都用各種水果命名，現場也是冠蓋雲集包括張艾嘉、徐乃麟等好友都到場觀禮。

▲丹尼爾(左起)方芳芳JASON與妻子CELINE全家福。（圖／讀者提供）

方芳芳今晚在上海萬豪酒店娶媳，開心見證兒子娶老婆。出席婚禮的明星賓客，有徐乃麟、張艾嘉、曾國城、謝玲玲、鄧美芳、葉璦菱等都亮麗出席。

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▲好友徐乃麟(左起)鄧美芳、謝玲玲與張艾嘉、曾國城出席婚宴。（圖／讀者提供）

方芳芳兒子Jason原本在上海念書，過去回台灣還曾經探媽媽的班，後來赴美國南加大念心理系，外貌清秀的媳婦Celine則是在精品公司上班，小倆口交往3年決定完成終身大事。



方芳芳感嘆，「小時候覺得兒子好好玩，他長大就要學習放手跟尊重，我從前在他這年紀也已經在工作，自己的主意也很大，他已28歲，就讓他自己去做去策劃未來。」芳芳芳這幾年都在忙著與台灣優質生命協會，與秘書長紀寶如等好友做公益，她則表示：「就是想要回饋，畢竟自己出生的土地，希望能幫助到需要幫助的人。」

而倘若小倆口生了，方芳芳除了當最美婆婆外，是否也會幫忙帶孫？方芳芳則暫時保留：「我現一周上兩堂匹拉提斯，盡量去運動上課，生活充實，也學唱歌畫畫等，也打羽毛球，最近又開始打高爾夫，真的事情也蠻多，小倆口的事情就他們自己忙吧。」