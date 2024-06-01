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等35年才來台！《西貢小姐》幕後揭秘　臺北「國家戲劇院」最挑戰

記者蕭采薇／高雄報導

百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》，讓戲迷等待35年後，終於來到台灣演出。不只有100多名演職員來台，更有21個貨櫃從英國、美國、澳洲等各地運送過來。31日首場演出令台下觀眾讚嘆不已，更為劇中的時代悲歌動容，技術總監Michael Rogerson也透露幕後製作秘辛。

▲四大名劇之一《西貢小姐》受度來台演出。（圖／寬宏提供）

▲百老匯四大音樂劇之一的《西貢小姐》，35年來首度在台演出。（圖／寬宏提供）

Michael Rogerson表示，道具講求的是原型比例，才能逼真的呈現在觀眾眼前。他更坦言：「《西貢小姐》道具規模更大於《貓》和《歌劇魅影》等百老匯音樂劇。」而令人震撼的直升機從天而降場景，Michael Rogerson也透露，直昇機是10年前依照「真實直昇機」1比1打造而成，觀眾可以進場細細品味。

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▲四大名劇之一《西貢小姐》受度來台演出。（圖／寬宏提供）

▲《西貢小姐》1比1的直昇機場景，相當震撼人心。（圖／寬宏提供）

《西貢小姐》首次來台，演出從高雄起跑，一路巡演至臺中、臺南和臺北，Michael Rogerson表示：「這次在台灣要去適應每個劇院的場館大小，最有挑戰的會是在臺北的國家戲劇院。我們必須把大型的道具重新製作和調整，需要額外的人力飛來台灣。」

▲四大名劇之一《西貢小姐》受度來台演出。（圖／寬宏提供）

▲《西貢小姐》動員百名演職員來台，更有21個貨櫃從英國、美國、澳洲等各地運送過來。（圖／寬宏提供）

《西貢小姐》首場開出9成票房佳績，演出結束後觀眾盛讚：「舞台燈光音響實在太棒了！身歷其境，太不可思議。」、「我特別先從台北下來看，朋友從也從台東、台南來衞武營。」更有人立刻想再看一次，「最喜歡《美國夢》橋段，那直昇機太帥氣，天啊！我一定要二刷！」

▲四大名劇之一《西貢小姐》受度來台演出。（圖／寬宏提供）

▲《西貢小姐》中的「美國夢」橋段，令觀眾印象深刻。（圖／寬宏提供）

同為《悲慘世界》的原創作者之力作，《西貢小姐》截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本。真實還原當年歷史的壯闊場景，將劇迷最期待的直升機與豪華凱迪拉克搬進全台劇院，呈現出西貢波瀾的戰亂歲月。5月31日至6月2日將在高雄衛武營，6月7日至9日於台中歌劇院，6月14日至16日於台南文化中心，6月21日至7月7日在台北國家戲劇院，購票請洽寬宏售票。

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西貢小姐, 音樂劇, 百老匯

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