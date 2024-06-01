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中斷錄影！吳宗憲突然噎到嚇壞眾人


記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》慶祝500集，請到好久不見的玩很大好友馬國賢、Eason、郭源元、梁以辰、林采薇、可青前往馬來西亞檳城與蘭卡威，一同慶祝。憲哥在開場時霸氣宣布真的邀請到伍佰來到節目，來賓們大喊不可能！

▲憲哥(中)吃東西差點噎到。（圖／好看娛樂提供）

▲憲哥(中)吃東西差點噎到。（圖／好看娛樂提供）

憲哥接著說：「兩位小隊長一個二百五，兩個250加起來剛好是五百。黃隊由KID帶領昔日團員Eason、林采薇、可青一起對抗黑隊的坤達、馬國賢、郭源元和梁以辰。

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▲憲哥(中)吃東西差點噎到。（圖／好看娛樂提供）

▲好友們回歸玩很大。（圖／好看娛樂提供）

馬國賢和林采薇開心分享趁這次外景放風，在異地工作兼旅遊可以瘋狂自拍紀錄留念；可青也即將從少女升格人妻，帶著新身分來挑戰，戰力不減，在泳池邊奔跑滑倒，讓隊友們捏把冷汗；眾人甚至在沒有導航的情況下，靠當地民眾熱情協助，完成任務。

▲憲哥(中)吃東西差點噎到。（圖／好看娛樂提供）

▲Eason慘遭紋眉處罰。（圖／好看娛樂提供）

郭源元和梁以辰在玩夾球遊戲的時候，眼看著終點即在眼前，但因為默契不足讓球掉落，兩人尖叫大崩潰。馬國賢更是拼到嘴唇發白，最後體力不支，球從腳尖滑落，讓坤達覺得隊員不腿力太差大感崩潰。

進行歷史考題的時候，KID誇讚Eason歷史題很擅長，沒想到憲哥一出完題目，Eason直接打錯，KID憤怒大叫：「這題最簡單，還打錯，真的是好久不見，又被拖累。」這時黃隊起內鬨，錄影氣氛一觸即發。在猜歌題Eason被處罰，製作單位執行人工紋眉，憲哥在旁宣布說：「要感謝製作單位，從此Eason不用再花紋眉的錢。」Eason為了要扳回一城卻頻頻出包，衝勁十足的他還誤撞玻璃門，當場掛彩，嚇壞現場工作人員和來賓。

星馬小王子吳宗憲到檳城，品嚐當地美食，每一道都深得憲心，不只肉骨茶、叻沙、蠔煎、蝦麵，這次更前往榮獲必比登認證的老店，大口吃起娘惹糕，吃到忘了在錄影，還差點噎到說不出話。

大夥這次更搭船前往以美麗自然風景著稱的浪漫島嶼：蘭卡威，搭高空纜車、走天空步道，隨處可見的野生動物也非常親人，讓大家覺得真的是很特別的體驗。

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吳宗憲, KID, 坤達

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