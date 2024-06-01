六月李易夫妻帶兒女公開闢謠　張兆志許允樂離婚後一起露面

記者葉文正／台北報導

六月與李易夫妻，在被爆分居消息後，今天帶著一對兒女參加愛最大X Converse 彩虹盃公益羽球賽，兩人說平常都還是要輪流接送小孩，李易還開玩笑說：「我只能說哪一天真的分開，一定會跟大家講。」

▲六月李易帶小孩出席球賽。（圖／財團法人愛最大慈善光協會 提供）

被傳婚變分居，六月說，「心情其實一直都一樣。」李易則搭腔，「只是真的我只能說哪一天真的分開，一定會跟大家講，不用猜測的。

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▲書偉(右)展現球技。（圖／財團法人愛最大慈善光協會 提供）

兩人也被問，打羽球有增進兩位的感情嗎？六月說：「其實我覺得是有，但是同一隊就不好，所以我們從來沒有同隊過。」李易也配合表示：「我說我跟她在一起這13年，前面十年都是喝酒是唯一的興趣，這3年就是一起打球，這是第二個興趣。」兩人認為打球夫妻不太適合同一組，建議男女朋友也不要，因為都會吵架。

▲眾星出席球賽。（圖／財團法人愛最大慈善光協會 提供）

他們也被問，之前好像有透露說有把離婚協議書放在家裡，李易六月他們說那上一次是開玩笑，然後說夫妻不要同一組，打完有可能會離婚這樣子而已，那是開玩笑，沒有這件事情的。說兩人感情現在狀況就是老夫老妻。

▲眾星出席球賽。（圖／財團法人愛最大慈善光協會 提供）

至於溝通的部分，六月說因為兩個人對小孩的有些習慣會不太一樣，所以有時候會比較多溝通。李易認為，「夫妻倆的關係很像一個公司的主管跟下屬，每個月我的行程出來，要排一下行程，因為她畢竟現在假日比較忙，平常日我要拍很多東西，假日基本上我都會就是分擔小朋友的事情。」

兩人也說，大樓警衛還說，請媒體來問我就好，李易認為夫妻倆真的都是真實的一對夫妻，所以也沒在演，如果真的不好就會跟大家講，每週都還是會在一起練球，所以這都是沒有什麼問題的。

而張兆志今天也與前妻許允樂同場，張兆志說：「我跟她完全完全就是很自然又不尷尬。我們就是因為打羽毛球感情才變好，所以羽毛球對我們來講非常重要。如果他有新對象，我們都得要祝福。