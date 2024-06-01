《浪姐5》改直播卻被嘲墊音！　何潔上傳「清唱版影片」回酸民

記者陳芊秀／綜合報導

大陸音樂競演綜藝《歌手2024》打出直播、不修音，刷出收視新高，另一個熱門綜藝《乘風2024》一向預錄，這次也宣布加場直播賽。歌手何潔打頭陣第一個上場，沒想到隨即遭觀眾質疑「墊音有點嚴重吧」，本人隨即上傳清唱影片回應。

▲《浪姐5》加場賽用直播，何潔演唱被質疑用墊音。（圖／翻攝自微博）

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何潔參加《超級女聲》走紅，參加《浪姐5》且挑戰直播現場，一個人站在超大舞台演唱〈我是如此相信〉，卻被網友嘲笑「墊音有點嚴重吧，還降調了」。有網友留言「這不是和聲嗎」、「我怎麽沒聽出來墊音啊，這不是和聲嗎」、「那是和聲開太大了吧，聲音還是她現場唱的聲音啊」。眾人評論「沒實力就不要強出頭」、「講真，唱法有點太老派了」、「感覺很沒氣，聽她唱歌很累的感覺」。

▲網友嘲何潔墊音還降Key。（圖／翻攝自微博）

而何潔本人親自上傳一段清唱〈我是如此相信〉影片，並且發文「我來回應一下」，Hashtag「何潔墊音」。影片中，她用手機放出音樂伴奏，開始清唱副歌，證明自己歌聲不靠「墊音」，歌迷也紛紛強調舞台上是和聲，後來有調整變小聲，支持歌手「非常穩」、「表現超級好」。

▲何潔上傳清唱版影片。（圖／翻攝自微博）

▲何潔唱副歌飆高音，洗刷網友質疑。（圖／翻攝自微博）

►何潔清唱（影片連結請按此）