狄鶯驚爆想離婚！認了「受夠孫家人」　嘆兒子遭下蠱對阿乃失望

記者葉文正／台北報導

孫安佐在泰國呼麻擅闖民宅，露屁股後遭屋主發現報警，狄鶯對外承認她的確獨自親飛泰國，把孫安佐從精神病院救回，兒子返台後像中邪般不吃不睡，只想往外衝，她除了求助身心科，也對兒子前女友阿乃愛上別人感到失望，並表示對孫家人受夠，想要離婚。

▲狄鶯(左起)、孫鵬與孫安佐。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

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孫安佐2018年在美國一句要掃射學校，孫鵬狄鶯夫妻倆砸上千萬帶回愛兒，事件到2022年才結束。如今狄鶯又飛往泰國救兒，彷彿歷史重演。但狄鶯認為不太一樣：「美國那次他腦子清醒，這次根本神智不清。」

▲狄鶯對阿乃相當失望。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

普吉島台商會透露孫安佐被逮3次，狄鶯所知兒子被關2次，第1次她沒有過去，匯了2萬多塊救兒，第2次孫安佐被警方送到急診室，接著又進了精神病院，她飛當地親自去救他，簽了切結書才見到本人。

▲狄鶯孫鵬之子孫安佐。（圖／《豈有此呂》）

狄鶯也說等到兒子安佐的事情處理好，她想要離婚，坦言對孫家人也「受夠了」，她抱怨大姑（孫鵬姊姊）從日本來台住在她家，見孫安佐像見到鬼一樣怕，最後竟叫兒子載她逃走，讓狄鶯徹底心寒，相當生氣。

狄鶯認為婆婆跟大姑都不ＯＫ：「這家人永遠吃我們、用我們、花我老公的錢，我嫁進孫家一輩子28年，不曾讓她家請客過，她2個兒子結婚也一共包了10萬，結果呢？大姑兒子來我家時，看到我連舅媽都沒叫，安佐平時都喊他哥哥，簡直薄情寡義。」