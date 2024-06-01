導演認證「邊佑錫、金惠奫眼神不一般」：可能在交往⋯　韓網暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《背著善宰跑》於日前播出大結局，兩位主角邊佑錫跟金惠奫有情人終成眷屬，戲外粉絲暴動直呼「希望兩人真的交往」。對此，導演尹鍾鎬近日在韓接受訪問，透露兩人看彼此的眼神不一般，「也有可能是他們真的在交往但我不知道，我就是盡力把那部分呈現出來。」

▲導演認證邊佑錫與金惠奫的眼神不一般。（圖／翻攝自tvN）



邊佑錫跟金惠奫參演《背著善宰跑》，歷經揪心虐戀終於在一起，兩人的甜蜜互動收服觀眾，連片場釋出的花絮影片，都數度讓人會錯意「是不是真的在交往」，對此，邊佑錫過去在受訪時被問及之後會不會和善宰一樣公開戀愛？他的答案耐人尋味「現在還不知道」，引起一陣暴動。

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▲▼導演也希望兩位演員真的在交往，此話一出韓網暴動。（圖／翻攝自tvN）



導演尹鍾鎬身為在片場時，與兩人最常相處的觀眾，他在受訪時透露「不論是羅曼史、浪漫喜劇，如果兩個演員真的相愛的話，眼神確實會不一樣」，而站在他的立場來看，認為「有可能是本來小率演技就很好，但兩個演員的眼神是我在任何戲劇裡都沒看過的眼神，是我看過的所有眼神之中最好的，所以可能看起來像是真的在交往。」

▲導演盡力把邊佑錫、金惠奫的有愛眼神呈現出來。（圖／翻攝自tvN）



尹鍾鎬接著補充，「也有可能是他們真的在交往但我不知道，我就是盡力把那部分呈現出來。」稱讚兩位演員的曖昧火花非常不一般。他也承認自己有私心「所有導演當然會希望演員就算拍完戲分開了，但拍戲時有真的在交往。」畢竟演員們真正投入感情時，拍出來的畫面感會跟著不同。

導演一席話引起韓網暴動，粉絲直呼「真的很般配，希望真的在交往」、「真的是會讓人很投入的戲劇」、「兩位演員演技都很好」，但也有網友認為「導演講得太多了」、「戲劇結束就結束了吧」、「別再幻想了」。