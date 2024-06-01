大阪訪問／Travis Japan台灣進警局：很親切！9月開唱「回家感覺」

記者吳睿慈／大阪報導

日本7人男團Travis Japan是STARTO（前名為傑尼斯事務所）旗下藝人，以整齊劃一風格的舞蹈動作著名，2023年正式出道後，曾在7月來台參加漫博，並於短短1年內宣布在台辦專場，9月連續兩天與台粉見面。為此，他們特地接受台灣媒體訪問，聊起來台趣事，松倉海斗曾在自助旅遊時掉了1千元，還去警局借廁所，他笑喊「警察杯杯很親切」，逗得全場笑出來。

▲Travis Japan在大阪與台灣媒體相見受訪。（圖／大鴻藝術BIG ART、環球音樂提供）



Travis Japan與台灣很有緣，七五三掛龍也日前與藤原丈一郎來台錄製美食外景節目，幾天內吃遍大街小巷的美食，他說，「想要尋找沒有去到日本的台灣料理，4天內真的吃了很多食物，我印象最深刻的是地瓜球」，大讚真的很好吃，忙著接訪路人，七五三掛龍也自招：「本來有想買紀念品給成員，但真的沒有時間，所以後來沒有買。」川島如惠留則貼心表示：「但帶了很多節目回憶內容回來。」

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七五三掛龍也更驚呼有台灣人看到他比出Travis Japan而認出他，不僅如此，當他們在市場街訪時，店家還熱情地步斷送上大包食物應援，讓他相當不好意思表示：「送了一大袋食物，很不好意思想說要付錢，但他們說不用。」他與藤原丈一郎受寵若驚，留下美好印象。

▲▼Travis Japan松倉海斗在台灣掉1千元，進警局備案順便借廁所。（圖／翻攝自TravisJapan YouTube）



只是松倉海斗就沒這麼幸運了，他與成員自助旅遊時掉了1千元，進警局備案兼借廁所，沒有因此對台灣產生壞印象，反而是稱讚「警察非常親切、溫柔」，被問到是人生第一次進警局嗎？所有人聞言大笑，他則不好意思地回答：「是的，第一次。」

過去來台參加漫博時，Travis Japan對於台灣粉絲也留下好印象，有歌迷穿著團體還沒出道時推出的T恤，讓他們又驚又喜，過去巡演時，也有粉絲會把周邊T恤改造成跟他們曾經穿一樣的造型，直呼「感受到愛的感覺」，對於歌迷的用心很感動。

▲Travis Japan將在9月於台灣舉辦2場演唱會。（圖／大鴻藝術BIG ART、環球音樂提供）



Travis Japan預計於9月3日、4日連續兩天在台開唱，終於實現在台舉辦專場的願望，松田元太說：「比起緊張，期待成分比較大，心情很激動，希望可以好好把演出帶給台灣粉絲。」歌單還在熱烈討論中，幾位成員被問及推選「中文擔當」時，松倉海斗突然點點頭說著英文「of course」，糊里糊塗地接下了中文擔當重擔，還秀了一句中文「當然」，反應超爆笑。

▼▲Travis Japan演唱會歌單正在籌辦中，並推選松倉海斗當中文擔當。（圖／大鴻藝術BIG ART、環球音樂提供）



演唱會名稱為「 Road to A」，他們特地用「A」發音的日文或英文表達本次專場內容，松田元太搶答表示是「愛」，松倉海斗緊接著說是「感謝與感激」，宮近海斗則嘴甜表示「是『水』，因為地球上最多的是水分，水包著地球，透過這次世界巡迴，就像Travis Japan擴展到全世界。」完美解讀獲得全場掌聲。

每次離開家鄉進行巡演，他們異口同聲表示最想念的就是家人，但這次來到台灣開唱，川島如惠留告白台灣粉絲：「我們去台灣也是去見家人的感覺，有種『我回家了』的感覺，很溫暖在等待著我們的家，想把這份愛推廣到全世界。」Travis Japan兩場專場演唱會先採抽票登記制度，後統一於6月1日六中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。