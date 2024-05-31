孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐在泰國普吉島惹出事端，呼麻後神智不清，擅自闖入民宅的一系列失控行徑被屋主的監視器錄下報警，遭到警方逮捕。他至今未正面針對此次爭議給出正面回應，僅在IG發文「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」，附上自拍照，似乎是對於前女友阿乃也被捲進這次呼麻闖禍爭議感到不滿，稍早他二度發文，但依舊是不明所以的內容。

▲孫安佐4月在普吉島呼麻後精神恍惚，擅闖民宅。（圖／翻攝孫安佐Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫安佐31日晚間透過Instagram限時動態曬出黑底白字的圖，包含了一堆病症以及副作用，內容提到「吃退燒藥副作用嗜睡、頭暈，吃消炎藥副作用腹瀉、食慾不良，打疫苗誘發癌症、誘發血栓、誘發心肌炎、誘發心梗」，包含了一堆病症與並未被證實有直接關係的副作用，最後打上兩字「荒謬」，並直言「荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾」，疑似間接表達他對這次風波引發輿論批評的心境。

▲孫安佐二度發文。（圖／翻攝孫安佐Instagram）

孫安佐31日爆出4月前往泰國普吉島呼麻，做出一連串失控行為，擅闖民宅被屋主安裝的監視器拍下，影片中可看到他拿起屋內的沙發布擦臉，脫褲子在屋內跑來跑去，警方獲報後到場將他逮捕，但他處於無法與人溝通的狀態，現場還發現了吸食器以及一條褲子，似乎是他的物品。當時報導並未揭露男子身分，直到現在才揭曉男子其實就是孫安佐。

►快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下



►快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐