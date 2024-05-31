62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（31日）起在台北小巨蛋舉辦睽違6年的演唱會，台北首場也是「張學友60+巡迴演唱會」的第136場，他笑說自己沒有太大的改變，身體狀況也還好，還冷不防展示驚人的一字馬絕招，直接劈腿劈到底，讓全場萬名歌迷都看呆，「過去能做的現在還可以做，所以大家放心，我是還好的，要在這裡衷心希望大家身體健康，讀書的朋友繼續努力讀書。」





▲張學友今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

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62歲的張學友在台上又唱又跳，展現驚人體力，他直呼真的太久沒來台灣演出，表示自己一切都好，甚至還能穿上10幾年前的牛仔褲，但他自虧以前都會故意把頭髮染白，讓自己成熟一點，「現在巴不得把頭髮都染黑，讓自己看起來年輕一點。」也表示：「我覺得我70可以的，希望大家跟我一樣好，我們再一起回來。」並喊話觀眾：「請大家不用擔心，我張學友不怕老，我會繼續做我喜歡的東西，我看到有些哥哥姊姊還在這裡陪著我，謝謝你們，希望大家身體健康，我會繼續加油，繼續做我喜歡的東西，大家一起加油！」

9天演唱會共吸引9萬歌迷到場，票房總計3億元，並以三面舞台呈現，將張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體，當舞台燈光亮起，大屏幕緩緩打開，張學友以全身黑皮衣造型帥氣登場，站在隨著音樂而變換高度的升降台上演繹 〈Ooh La La 〉；接著站上復古跑車，與男女舞蹈員演出〈馬路英雄〉。接著燈光一轉，舞台變化成兩座升降梯，將張學友送上四層樓高的表演區域，在〈情不勁〉強勁的音樂節奏下，徹地讓小巨蛋嗨到最高點。

▲張學友展現驚人體力又唱又跳。（圖／JDS提供）

再出場時，他換上藍絲絨西裝深情演唱〈我應該〉、〈等你等到我心痛〉，而大螢幕的影片則是和金馬影后舒淇演出真摯動人的對手戲；〈深海〉與〈三天兩夜》中，則有影子聯動的雙人舞及表現三人內心糾葛的空中芭蕾，緊接著台上又開啟了紅色大閘門，張學友換上深綠色西裝戴上紳士帽跳唱〈交叉算了〉，並以音樂話劇形式演繹〈Double Trouble〉生動有趣的表情，而他的經典歌〈情書〉、〈我真的受傷了〉也以不同風格的形式呈現，仍令歌迷聽得如癡如醉。