ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（31日）起在台北小巨蛋舉辦睽違6年的演唱會，台北首場也是「張學友60+巡迴演唱會」的第136場，他笑說自己沒有太大的改變，身體狀況也還好，還冷不防展示驚人的一字馬絕招，直接劈腿劈到底，讓全場萬名歌迷都看呆，「過去能做的現在還可以做，所以大家放心，我是還好的，要在這裡衷心希望大家身體健康，讀書的朋友繼續努力讀書。」

▲▼張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

▲張學友今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／JDS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

62歲的張學友在台上又唱又跳，展現驚人體力，他直呼真的太久沒來台灣演出，表示自己一切都好，甚至還能穿上10幾年前的牛仔褲，但他自虧以前都會故意把頭髮染白，讓自己成熟一點，「現在巴不得把頭髮都染黑，讓自己看起來年輕一點。」也表示：「我覺得我70可以的，希望大家跟我一樣好，我們再一起回來。」並喊話觀眾：「請大家不用擔心，我張學友不怕老，我會繼續做我喜歡的東西，我看到有些哥哥姊姊還在這裡陪著我，謝謝你們，希望大家身體健康，我會繼續加油，繼續做我喜歡的東西，大家一起加油！」

9天演唱會共吸引9萬歌迷到場，票房總計3億元，並以三面舞台呈現，將張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體，當舞台燈光亮起，大屏幕緩緩打開，張學友以全身黑皮衣造型帥氣登場，站在隨著音樂而變換高度的升降台上演繹 〈Ooh La La 〉；接著站上復古跑車，與男女舞蹈員演出〈馬路英雄〉。接著燈光一轉，舞台變化成兩座升降梯，將張學友送上四層樓高的表演區域，在〈情不勁〉強勁的音樂節奏下，徹地讓小巨蛋嗨到最高點。

▲▼張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

▲張學友展現驚人體力又唱又跳。（圖／JDS提供）

再出場時，他換上藍絲絨西裝深情演唱〈我應該〉、〈等你等到我心痛〉，而大螢幕的影片則是和金馬影后舒淇演出真摯動人的對手戲；〈深海〉與〈三天兩夜》中，則有影子聯動的雙人舞及表現三人內心糾葛的空中芭蕾，緊接著台上又開啟了紅色大閘門，張學友換上深綠色西裝戴上紳士帽跳唱〈交叉算了〉，並以音樂話劇形式演繹〈Double Trouble〉生動有趣的表情，而他的經典歌〈情書〉、〈我真的受傷了〉也以不同風格的形式呈現，仍令歌迷聽得如癡如醉。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張學友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　
  2. 謝忻自爆不知道「載具是什麼」！　發文拋4問遭網虧：賣鬧啦
  3. 日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺
  4. 《鬼滅》LiSA來了！　收1禮物當場驚喊：好厲害
  5. 孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」
  6. 62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！
  7. 伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡
  8. 美女主播宋燕旻曬「飽滿上圍＋事業線」辣翻！　網暈：好大的誠意
  9. 王陽明與蔡詩芸同場不同台　背後原因曝光竟跟保母有關
  10. 孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366