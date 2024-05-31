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王陽明與蔡詩芸同場不同台　背後原因曝光竟跟保母有關

記者葉文正／台北報導

演員王陽明今天與妻子蔡詩芸一起參加電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會，雖然兩人是分別演出，蔡詩芸現場演唱歌曲，王陽明則是面對媒體受訪，對此他也解釋原因：「我們工作各不相同，然後她也要回家帶小孩，保母不好找。」

▲王陽明今天出席電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會。（圖／記者姜國輝攝）

▲王陽明今天出席電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會，右為索那。（圖／記者姜國輝攝）

王陽明今天表示，「我來參加《絕地戰警：生死與共》非常開心，從90年代就很愛這系列電影，警察竟然可以這麼嗆這麼屌，這麼壞，肯定有影響到我的幼年時代，俗話說男人不壞，女人不愛嘛，至於為什麼跟老婆沒有同框，這是主辦方安排的，畢竟她是歌手，我負責面對這些提問，重點可以跟索那一起，他那麼活潑，這是最好的安排，老婆也要趕回去帶小孩，現在保母難找。」

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▲王陽明今天出席電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會。（圖／記者姜國輝攝）

▲王陽明今天出席電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會。（圖／記者姜國輝攝）

王陽明也說很期待這部片，「我以前也是ＢＡＤ　ＢＯＹ，還沒當藝人前，不管在哪裡，我們都是ＢＡＤ　ＢＯＹＳ，男人要硬一點，要強硬一點，就是曾經有打架，但當藝人就不能再打了，我其實沒有跟很多圈內人的人一直混，但我跟春風還是很好，在台中跟他那邊的人都很好，大家懂就好。」

▲王陽明今天出席電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會。（圖／記者姜國輝攝）

▲蔡詩芸今天在電影《絕地戰警：生死與共》（Bad Boys：Ride or Die）的首映演唱會演出。（圖／記者姜國輝攝）

王陽明也被問到，如果老婆受到不禮貌待遇，會不會像威爾史密斯在奧斯卡對克里斯洛克呼巴掌，他則認為：「威爾史密斯肯定有一面是大家不知道的，大家也都在猜測，因為對方也是在開玩笑，只是我沒在現場，不是當事人，不懂為何舉動這麼大，可能之前發生過事情，刺激到他，讓他這樣子做。」不過王陽明也說，如果有人敢這樣對他老婆不禮貌，他也絕對會做出反擊，「誰讓我自己家人不舒服，我不會看臉色，絕對不會讓對方下台。」

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