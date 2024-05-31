吳慷仁約砲、挑逗無極限！　導演楊雅喆盛讚：全台最會吃腳的演員

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝吳慷仁戲路無極限！繼《富都青年》演出無身份的瘖啞人士、《但願人長久》演出長年吸毒的父親後，在新片《破浪男女》首次扮演海王，角色超會撩，伸舌挑逗、情話把妹、鹹濕告白樣樣來。更被導演楊雅喆盛讚，是全台最能把「吃腳」戲演好的演員。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平互相挑逗比誰先暈船。（圖／台北双喜電影提供）

金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁強強聯手，楊雅喆保證本片「毫無保留，尺度大開」，更爆料吳慷仁獻出許多第一次：「吳慷仁在片中又吃又舔女演員的腳趾，其實吃腳對演員來說比接吻困難，但吳慷仁突破了。能把腳吃的這麼情色又好看也只有吳慷仁演得出來，絕對是台灣演藝圈最會演吃腳趾戲的男演員！」

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▲《破浪男女》吳慷仁扮演海王「單親霸」，多才多藝還會做「馬賽魚湯」。（圖／台北双喜電影提供）

《破浪男女》是楊雅喆導演繼獲得金馬獎最佳劇情片《血觀音》後的最新電影作品，為了《破浪男女》深度談「性」，把自己對性的觀察和創作能量，都放進電影裡。故事圍繞會夢遺的女警小綠（劉主平飾）和閨密白Q（梁湘華飾）常分享約炮經驗，但這次遇到有才又會撩的「單親霸」（吳慷仁飾）讓小綠有點暈。

▲《破浪男女》劉主平飾演「警察小綠」喜歡約炮超衝突。（圖／台北双喜電影提供）

而白Ｑ正進行一段說不說口的「付費約會」，對象是個穿膠衣蒙面的『外送屌Uberdick』（柯煒林飾）。四個藏在假面具下的人，每人都有各自最深的秘密。本來就擅長打造電影對白金句的導演楊雅喆，在預告中更透過吳慷仁的演出，呈現許多挑逗人心的台詞：「想不到妳就喜歡吃綜合口味」、「在妳失戀的時候去約炮，全世界的人都不會怪妳。」

▲柯煒林扮「uberdick」特殊造型超槍眼，並和梁湘華有激烈糾纏動作戲。（圖／台北双喜電影提供）

劉主平、柯煒林和梁湘華在《破浪男女》中每個人也是演技大爆發，大家都想和影帝拚了！劉主平為了和吳慷仁對戲，在家偷練很久。梁湘華則是把自己個人的生命故事和表演交換，情慾糾纏的戲，都是真實的傷痛。柯煒林則在《濁水漂流》的演出後成為同志天菜，男女觀眾都愛死他。這次在《破浪男女》依舊有可愛的一面，但演出uberdick『外送屌』這神秘角色，看似嚇人但勢必讓觀眾將會留下深刻印象。

▲《破浪男女》柯煒林有可愛又可怕，將讓觀眾印象深刻。（圖／台北双喜電影提供）

《破浪男女》今天也同時發布正式海報，直接宣告電影級別就是「限制級」。導演說，其實這部電影的舔腳指或者男男女女激烈的愛情動作場面，都不是這部電影的主題。演員在畫面上美得掉渣，音效宛如親歷其境的規格，都是為了讓觀眾經歷這一段極度痛苦與極度歡愉的過程。他笑稱所以我們《破浪男女》已經「不只是限制級，我們是挑戰級！」

▲《破浪男女》梁湘華扮演高冷禮儀事業總監，隱藏秘密與慾望。（圖／台北双喜電影提供）

為了要讓《破浪男女》預告可以順利在戲院、網路和各大媒體平台播出，片中許多精采但大尺度的畫面都不能出現在預告，在網路上的版本也有限制。最極致的感官享受與內容，挑逗撩起觀眾最深層的慾望，將只會在電影院裡可以體驗，《破浪男女》將於6月28日在全台戲院上映。