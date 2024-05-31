ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁約砲、挑逗無極限！　導演楊雅喆盛讚：全台最會吃腳的演員

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝吳慷仁戲路無極限！繼《富都青年》演出無身份的瘖啞人士、《但願人長久》演出長年吸毒的父親後，在新片《破浪男女》首次扮演海王，角色超會撩，伸舌挑逗、情話把妹、鹹濕告白樣樣來。更被導演楊雅喆盛讚，是全台最能把「吃腳」戲演好的演員。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平互相挑逗比誰先暈船。（圖／台北双喜電影提供）

金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁強強聯手，楊雅喆保證本片「毫無保留，尺度大開」，更爆料吳慷仁獻出許多第一次：「吳慷仁在片中又吃又舔女演員的腳趾，其實吃腳對演員來說比接吻困難，但吳慷仁突破了。能把腳吃的這麼情色又好看也只有吳慷仁演得出來，絕對是台灣演藝圈最會演吃腳趾戲的男演員！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》吳慷仁扮演海王「單親霸」，多才多藝還會做「馬賽魚湯」。（圖／台北双喜電影提供）

《破浪男女》是楊雅喆導演繼獲得金馬獎最佳劇情片《血觀音》後的最新電影作品，為了《破浪男女》深度談「性」，把自己對性的觀察和創作能量，都放進電影裡。故事圍繞會夢遺的女警小綠（劉主平飾）和閨密白Q（梁湘華飾）常分享約炮經驗，但這次遇到有才又會撩的「單親霸」（吳慷仁飾）讓小綠有點暈。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》劉主平飾演「警察小綠」喜歡約炮超衝突。（圖／台北双喜電影提供）

而白Ｑ正進行一段說不說口的「付費約會」，對象是個穿膠衣蒙面的『外送屌Uberdick』（柯煒林飾）。四個藏在假面具下的人，每人都有各自最深的秘密。本來就擅長打造電影對白金句的導演楊雅喆，在預告中更透過吳慷仁的演出，呈現許多挑逗人心的台詞：「想不到妳就喜歡吃綜合口味」、「在妳失戀的時候去約炮，全世界的人都不會怪妳。」

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲柯煒林扮「uberdick」特殊造型超槍眼，並和梁湘華有激烈糾纏動作戲。（圖／台北双喜電影提供）

劉主平、柯煒林和梁湘華在《破浪男女》中每個人也是演技大爆發，大家都想和影帝拚了！劉主平為了和吳慷仁對戲，在家偷練很久。梁湘華則是把自己個人的生命故事和表演交換，情慾糾纏的戲，都是真實的傷痛。柯煒林則在《濁水漂流》的演出後成為同志天菜，男女觀眾都愛死他。這次在《破浪男女》依舊有可愛的一面，但演出uberdick『外送屌』這神秘角色，看似嚇人但勢必讓觀眾將會留下深刻印象。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》柯煒林有可愛又可怕，將讓觀眾印象深刻。（圖／台北双喜電影提供）

《破浪男女》今天也同時發布正式海報，直接宣告電影級別就是「限制級」。導演說，其實這部電影的舔腳指或者男男女女激烈的愛情動作場面，都不是這部電影的主題。演員在畫面上美得掉渣，音效宛如親歷其境的規格，都是為了讓觀眾經歷這一段極度痛苦與極度歡愉的過程。他笑稱所以我們《破浪男女》已經「不只是限制級，我們是挑戰級！」

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》梁湘華扮演高冷禮儀事業總監，隱藏秘密與慾望。（圖／台北双喜電影提供）

為了要讓《破浪男女》預告可以順利在戲院、網路和各大媒體平台播出，片中許多精采但大尺度的畫面都不能出現在預告，在網路上的版本也有限制。最極致的感官享受與內容，挑逗撩起觀眾最深層的慾望，將只會在電影院裡可以體驗，《破浪男女》將於6月28日在全台戲院上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

慈妹熱舞到一半「遭攝影師撞飛」　驚恐後繼續跳..超敬業

推薦閱讀

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

白冰冰錄影到一半「突然爆哭」！激動畫面外洩：我現在是孤兒

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／EXID Hani被爆要結婚了！穩交大10歲帥醫生4年 公司首回應

獨家／氣不過民視說不用賠　丁柔安代夫上陣堅持走合約

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

破浪男女, 吳慷仁, 楊雅喆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　
  2. 謝忻自爆不知道「載具是什麼」！　發文拋4問遭網虧：賣鬧啦
  3. 日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺
  4. 《鬼滅》LiSA來了！　收1禮物當場驚喊：好厲害
  5. 孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」
  6. 62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！
  7. 伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡
  8. 美女主播宋燕旻曬「飽滿上圍＋事業線」辣翻！　網暈：好大的誠意
  9. 王陽明與蔡詩芸同場不同台　背後原因曝光竟跟保母有關
  10. 孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366