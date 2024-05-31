TEEN TOP天地宣布7月SOLO來台！　喊話台粉推景點：可能巧遇喔

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團Teen Top成員天地宣布於7月21日來台首次舉行個人粉絲見面會，地點選在CLAPPER STUDIO，活動上除了表演新歌之外，還會有與粉絲近距離互動的環節，他直呼「粉絲有機會可以聽到我的『心內話』，想到就覺得好興奮也很開心！」此外，他還準備了驚喜給Angel（粉絲名）表示「希望能帶給粉絲美好的夜晚、希望她們的夢中都有我，也許會在夢中聽到說情話的我。」

▲天地將來台開唱。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地對台灣粉絲的熱情念念不忘，也很想念台灣美食。他特別提到：「先前聽Niel分享他上次來台吃到的美食，每樣都好誘人！讓我也很期待台灣美食。希望這次來台可以有機會吃到Niel介紹的美食。」他一有空就會問工作人員一些簡單的中文，前陣子在韓國舉辦視訊簽名會時，也從粉絲那學了不少中文，同時他也希望能趁著這次見面會，可以到處走走逛逛，興奮道「很多景點都想去，很期待有機會可以到處去踩點，還是Angel們有想推薦景點呢？也許我們會巧遇！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天地相當期待來台灣踩點吃美食。（圖／Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

聊起近況，天地表示：「前陣子發行了新專輯，在日本、韓國舉行見面會、簽名會，可以到各地看看Angel們，覺得很幸福，也希望這次台灣見面會能帶給現場粉絲們滿滿幸福感。」他看到Niel演唱會門票的銷售佳績，也特地拍攝影片問候，影片一上架，就立刻讓粉絲熱烈迴響。天地見面會的門票即將於6月1日開賣，票價分為4800元、3800元，喜歡天地的粉絲千萬不能錯過。