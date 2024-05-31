《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

記者蕭采薇／台北報導

現象級動作電影《九龍城寨之圍城》全台票房逾2600萬，香港更飆出8300萬港幣（約台幣3.5億），登上香港影史華語片票房第2名。片中大反派「王九」伍允龍31日來台出席記者會，笑說許願能吃到滷肉飯。媒體稱讚他如今已有好多粉絲，他謙虛地說：「沒有劉俊謙的『劉太太』多。」

▲「王九」伍允龍31日來台出席記者會，笑說許願能吃到滷肉飯。（圖／華映娛樂提供）



伍允龍出道逾20年，終於因《九龍城寨之圍城》大賣而翻紅，聲名大噪。他旋風來台兩天一夜，今晚及明天周六陸續前往各戲院，近距離與觀眾互動。伍允龍說：「這次是我拍戲超過20年，第一次到台灣做宣傳，非常開心。」



他也坦言，無論在社群平台的追蹤增加，或在真實大街上，都常被喊：「王九，來拍張照」，明顯感受觀眾和網友的熱情。被部分觀眾一度誤認為郭富城，他笑說：「我很開心，因為他很帥，可能因為假髮、墨鏡加鬍子被以為有點像，但我自己不敢講，他太帥了。」

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▲《九龍城寨之圍城》伍允龍炫風來台宣傳。（圖／華映娛樂提供）



《九龍城寨之圍城》中他與洪金寶有精彩刺激的對打戲，他說洪金寶年歲雖長，但在片場依然會照顧每個人。而動作戲份多，伍允龍即使從小練武，依然覺得辛苦：「我們每天都很慘，每個演員都很辛苦。譬如結尾4個打我1個的戲，拍了快20天，最少4、5個小時起跳，全天都是打的，所以真的很辛苦；但是知道觀眾們這麼喜歡這部電影，就覺得一切都值得。」

片中他最讓人讚嘆的功夫是「硬氣功」，習武多年的他說：「練功夫很多年了，但是沒有親眼見過『硬氣功』，只看過魔術；所以我拍這部片，最難的地方就是被打卻不能給出痛的反應。」他透露拍打戲過程沒有受傷，倒是一場追逐的戲，卻因為跳躍讓腿的肌肉有些撕裂傷，所幸不是太嚴重。

▲伍允龍拍戲20年，終於以《九龍城寨之圍城》反派「王九」嚐到走紅滋味。（圖／華映娛樂提供）



《九龍城寨之圍城》描述落難青年陳洛軍（林峯飾）因得罪大老闆（洪金寶飾）而被追殺，為了避禍誤闖城寨；在城寨內結識了信一（劉俊謙飾）、十二少、四仔等人，成為換帖好兄弟。眾兄弟以龍捲風（古天樂飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，豈料惡鬥一發不可收拾，眾人誓死保衛這個安身之處，電影全台熱映中。