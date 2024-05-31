王月健檢出現「兩大紅字」嚇壞！3週甩肉三公斤　想養寵物叫「修修」

記者蕭采薇／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》由陳庭妮、蔡凡熙主演，31日舉辦首播記者會。「通靈母子檔」姚黛瑋、蔡凡熙殺青後首度碰面，許久未見，蔡凡熙脫口喊「阿母！」讓姚黛瑋笑到歪腰。此外王月久違現身，身型消瘦許多，她透露因為健檢冒紅字，於是開始健康生活。

▲《幸福房屋事件簿》首映會，王月（中）體型消風不少。（圖／逆光電影提供）

王月透露，由於膽固醇和三酸甘油脂數值偏高，讓她不得不開始重視健康的重要，這三週來除了去上肌力課，飲食也改為原型澱粉（如：地瓜）和魚肉，目前不只體重輕了，健檢數字也變漂亮，王月當天也驕傲的表示：「真的欸，我好瘦喔！」

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王月在戲中特別演出一位愛貓人士，貓咪過世後仍逗留在房子裡，講述人類跟動物的情感，她不捨離去的貓咪，用DNA技術複製一隻新貓。她表示，拍這部戲常淚如雨下，好幾次哭倒在地，面對至親離開，儘管是毛小孩也一樣。

▲《幸福房屋事件簿》（左起）陳庭妮、蔡凡熙預告將發展情愫？（圖／逆光電影提供）



戲裡王月靠著蔡凡熙戲裡的「通靈能力」，有機會跟離去的貓咪好好道別，王月情感豐沛的爆發式演技，讓有養寵物的陳庭妮、蔡凡熙都被打動，拍攝現場甚至逼哭不少工作人員。問到會不會想複製一個李國修？她直呼：「我不會，不想複製一個李國修，但我可以養一個動物，取名叫修修。」

▲《幸福房屋事件簿》（左起）姚黛瑋、蔡凡熙飾演母子。（圖／逆光電影提供）

《幸福房屋事件簿》日前釋出10分鐘長版片花，資深房仲陳庭妮及擁有通靈能力的菜鳥房仲蔡凡熙，深入調查各種凶宅案件，兩人四處拜訪周邊鄰居，探聽房屋物件過往「黑歷史」，除了不可思議的房地產業秘辛，還能從中體會每個人在社會裡，面臨愛情、親情與職場關係的現實狀況，片花尾段曝光丁春誠竟腳踏兩條船，陳庭妮莫名變小三，重挫她的感情世界。

▲《幸福房屋事件簿》（左起）夏騰宏、姚黛瑋、蔡凡熙、陳庭妮、王月、周明宇一起扮鬼臉。（圖／逆光電影提供）

新生代男演員夏騰宏是第二集單元主角，在結婚前夕不告而別、人間蒸發，導致未婚妻因病住院、過世，未婚妻的冤魂不散。他透露自己媽媽也是房仲業者，「從小常跟著媽媽去工作，拍攝時聽到很多房仲術語都很有熟悉感，戲裡對房仲的描述和結合凶宅的故事感到很驚喜。」《幸福房屋事件簿》本週起將於七大平台播出。