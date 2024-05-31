兒被同學揍臉伊萊媽「不會撤告」！　她曝開庭對話驚呆：不敢相信

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有1對兒女伊萊、伊菲，去年11月她發文透露，11歲的兒子在學校被同學毆臉，事後也已報警提告，並於上個月底迎來第1次開庭。伊萊媽昨（30）日發文分享開庭後續，同時也表示，為了保護孩子到最後，是絕對不會妥協及撤告的。

▲伊萊媽會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）



Annie透露，加害者爸爸在法庭上承認兒子確實有說「老子，一定幹爆你」這句話，甚至還表示，這是競爭時的正常用語、不懂為何大驚小怪。Annie表示，當下在法庭上，所有人都瞠目結舌，即使已經過了一陣子，她也仍對當天對方所說的話，感到不敢相信。

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▲伊萊媽發文透露開庭的後續。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

Annie認為「老子，一定幹爆你」這句話是恐嚇性話語，因此很難相信只是一般競爭性的用語。她也向加害者爸爸喊話：「先生，期中期末考只是學校例行性的全校學生測驗而已，並不是你口中的競爭比賽，好嗎？」Annie透露以上只是當天令人驚掉下巴的一小部分，同時也在文末好奇問網友意見：「真的是我們太大驚小怪了嗎？」

▲伊萊媽表示不會撤告。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

Annie的貼文在曝光後不久，吸引許多網友寫下加油打氣的留言，也有不少人紛紛私訊她表達關心。為此，Annie事後也在限動發文，除了感謝大家的留言及訊息之外，同時也霸氣表示，自己絕不畏懼、妥協、撤告，會盡全力保護孩子到最後。