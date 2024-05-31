野生梁朝偉0偽裝「街邊吃冰」！　路人認出全被拍：完全沒有架子

記者高語璠／綜合報導

金馬影帝梁朝偉近期到歐洲拍攝新片，趁著工作空檔與妻子劉嘉玲到附近國家遊玩。近日就有網友在倫敦巧遇梁朝偉，詢問過後他大方接受合照，不過手中的冰淇淋意外成為焦點，讓其他人表示「戳中了我的反差萌」。

▲梁朝偉趁著工作空檔與妻子到歐洲旅遊。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

有網友日前在小紅書發出與梁朝偉的合照，透露在倫敦街上看到神韻很像梁朝偉的人，當兩人擦肩而過時，確認是本人無誤，鼓起勇氣詢問對方是否可以合照，該名網友大讚「梁朝偉真的太接地氣了，而且特別特別的慈祥，人真的好好呀，本人完全沒有架子」。

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▲網友在倫敦遇到梁朝偉 。（圖／翻攝自小紅書／17椰）

透過合照可見到，梁朝偉身穿深藍色運動套裝，搭配後背包，手上拿著冰淇淋，穿搭十分悠閒，為此有網友回應「一邊走路一邊吃冰淇淋這點，戳中了我的反差萌」，還有人說「『慈祥』兩個字在這篇文案中脫穎而出」、「好可愛，他手上帶了很多手鍊」。

▲劉嘉玲日前在微博PO出梁朝偉吃冰的影片。（圖／翻攝自微博／劉嘉玲）

事實上，劉家玲4月底才透過微博發出梁朝偉吃冰的影片，片中梁朝偉一拿到冰淇淋，便迫不及待吃了一口，笑得像小孩一樣，模樣逗笑不少觀眾。