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李多慧空降民視當主播　對謝京穎怒甩巴掌爽歪

記者葉文正／台北報導

人氣啦啦隊女神李多慧今天（31日）旋風快閃民視，錄製節目「決策者」，也參訪亞洲最大的民視虛擬攝影棚、八點檔攝影棚。民視美女主播劉方慈也和李多慧一起互動，帶領她體驗新聞播報。

▲李多慧上主播體驗當主播，左為劉方慈。（圖／民視提供）

▲李多慧上主播體驗當主播，左為劉方慈。（圖／民視提供）

首次坐上主播台的李多慧表示平常在啦啦隊要帶動氣氛比較輕鬆，忽然轉換嚴肅專業的一面覺得相當緊張，覺得劉方慈超專業；為了歡迎李多慧，民視虛擬攝影棚也迎來一台直升機，降臨味全龍主場，讓李多慧教劉方慈及演員謝京穎跳應援舞。劉方慈難得大秀舞蹈，但也讓她直呼「很難」，展現有別於平常可愛的一面。

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▲李多慧上主播體驗當主播，左為劉方慈。（圖／民視提供）

▲李多慧上主播體驗當主播，左為劉方慈。（圖／民視提供）

李多慧旋風快閃民視跟主播劉方慈一起播報新聞，除此之外還跟藝人謝京穎，一起在民視的虛擬攝影棚，大跳職棒味全龍的啦啦隊舞，甚至即興要求跳時下流行的16蹲，讓謝京穎直喊近鄉情怯。

看到虛擬攝影棚逼真的把棒球場帶到現場，謝京穎一開始跳的時候還會跟不上拍子，決定回家好好的練《星期五晚上》這首舞蹈。謝京穎表示自己跳啦啦隊應援9年，但後來都專心在拍戲的演藝工作，太久沒跳舞了，真的是獻醜了。不過第一次近距離看到李多慧，謝京穎大讚她跟電視上一樣，長得漂亮人也很親切，也很開心李多慧今天機動的配合安排，一起上演一段8點檔的巴掌戲碼。

謝京穎帶李多慧參觀八點檔攝影棚，還帶她上演一段《愛的榮耀》安琪跟愛嘉反目成仇的番外篇，由李多慧飾演的愛嘉發現安琪(謝京穎飾演)勾引她老公，小動作頻頻，讓她怒甩安琪巴掌並說「你這個賤女人」，一小段的演出，引起現場歡聲雷動，李多慧直喊太有趣了，自己如果演出，也會想演壞女人，因為跟自己的個性不一樣，可以在戲劇中盡情地「撒野」。

李多慧表示這一次來參訪民視，也是她第一次參觀電視台，覺得很新鮮，但時間太短了，期待爾後還有時間再來跟大家交流互動。離開電視台之前，李多慧則發揮一如既往的親切善意，幫許多粉絲同仁完成味全龍的週邊商品的簽名及合影。

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李多慧, 謝京穎, 劉方慈

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