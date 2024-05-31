直擊／張學友演唱會深夜突宣布釋票　小巨蛋百人場外搶排隊

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今晚起將在台北小巨蛋開唱，9場演唱會的門票早已全數秒殺，主辦單位昨深夜突然公布開賣現場票，預計今天下午3點半在小巨蛋南大門開賣，目測現場排隊人潮已經超過百人。

▲民眾排隊搶購張學友演唱會門票。（圖／記者蔡琛儀攝）

場外人潮不僅自備野餐墊、童軍椅排隊殺時間，但排在隊伍首位的歌迷婉拒受訪，僅稱是昨天中午就到現場排隊，此外，現場也有歌迷熱心發放號碼牌維持秩序。

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昨天白天其實就已陸續有人來排隊，但原本大家都是在敦化北路和南京東路角落的售票門外排，直到昨晚公布資訊，才改到南區入口排隊。而主辦單位昨晚規定，每位排隊民眾僅限購2張，代購者無法轉讓他人，強調現場購票者本人與隨行人統必須統一由南大門進場。

▲張學友今晚開唱。（圖／超級圓頂提供）

文化部表示，近期歌手張學友演唱會造成轟動，文化部在主辦單位發布售票訊息時，即與主辦單位密切聯繫，售票平台在發現大量異常帳號搶票進行帳號鎖定後，文化部隨即聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為。同時，主辦單位依票務考量規劃現場釋出之前取消的票券，文化部亦積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。