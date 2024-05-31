《今際之國》金子信昭拍新片撞鬼！「半夜窗被猛敲」閃詭異影子嚇瘋

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星金子信昭在夯劇《今際之國的闖關者》中的狂放演技受到日劇迷讚賞，他橫跨歌壇及戲劇圈，展現多元魅力，這次在驚悚推理片《完美配對謀殺案》中跟合作過《今際之國》的土屋太鳳再度攜手，笑說：「只要太鳳在我就很安心，能把自己完全交給她，我覺得她身上充滿母性的光輝。」

▲《完美配對謀殺案》將於6月14日在全台上映。。（圖／華映娛樂提供）

《完美配對謀殺案》以交友軟體為題材，講述相遇背後的驚悚故事，片中的荒廢公寓讓人發毛，金子信昭自曝在拍攝期間曾遇恐怖體驗：「我住處的寢室在一樓，床邊有個很大的窗戶，有一天晚上我在睡覺時突然聽到巨響，像是有人猛敲我窗戶那種聲音，我嚇到從床上彈起來，但開窗後卻沒看到人，只看到像貓的影子一閃而過，當下嚇得心臟快跳出來。」他沒有特殊的靈異體質，但覺得寧可信其有，因拍攝而外宿，遇到氣場不佳或是讓他感到不舒服的房間時，就會趕快安排換房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金子信昭分享拍攝期間的恐怖經驗。（圖／華映娛樂提供）

金子信昭在《完美配對謀殺案》裡飾演的交友軟體工程師「影山」，是看似溫暖但又充滿謎團的人物，被要求介紹角色時，他苦笑說：「多說一句都可能會爆雷，我太難了！」片中土屋太鳳因為遭到怪咖網友佐久間大介糾纏而求助於他，但他卻逐漸顯露不為人知的一面，最後更激怒原本性格溫和的土屋，忍不住動手痛扁他，成為全片精彩場面之一。

兩人之前曾合作過《今際之國的闖關者》，作品在全世界都擁有高人氣，為金子信昭打開海外知名度，他笑說：「這次我也覺得只要太鳳在，一切就穩了！我在拍攝現場很依賴她，她就像是心志強韌的運動員，總能克服艱難考驗，而且她演戲時會散發強大的能量，偶爾還會讓人覺得她充滿母性光輝，雖然我是前輩這樣講有點怪，但多虧有她在，我才能順利詮釋好角色。」

▲金子信昭與土屋太鳳曾合作《今際之國的闖關者》。（圖／華映娛樂提供）

金子信昭在《完美配對謀殺案》中展現反轉演技，掀起全片高潮，當初導演內田英治相中他獨特氣質找他演出，他一反平日型男模樣，換上格子襯衫，扮演科技男。金子信昭說：「我一直希望能跟導演合作，他擅長描寫角色內心苦痛，這次故事依舊很有導演個人風格。」他看完劇本後，覺得要是沒好好掌握故事脈絡，演技會朝錯誤方向前進，所以花了很多時間與導演溝通，直言「這次大概是我演戲以來，跟導演講最多話的一次」，還笑著透露「不過他直到殺青還是不肯鬆口告訴我連續殺人犯真凶是誰，賣關子賣到底！」

《完美配對謀殺案》將於6月14日在全台上映。