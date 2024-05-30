ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

記者蕭采薇／台北報導

有「嘻哈男神」封號的男神瘦子（E.SO），前年5月無預警宣布與交往多年的圈外女友Jennifer登記結婚，不到一個月後也公布老婆懷孕喜訊。《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，瘦子老婆已經懷二胎，經紀公司也證實這項消息。

▲▼《速命道》專訪，瘦子。（圖／記者周宸亘攝）

▲瘦子證實老婆已經懷了第二胎，男神即將晉升二寶爸。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

《ETtoday星光雲》掌握消息，瘦子即將晉升二寶爸，也確定肚子中的寶寶是女生，以後瘦子將住在「女生宿舍」裡。對於這個好消息，瘦子所屬的本色音樂也向《ETtoday星光雲》證實：「對，很開心本色大家庭又要多一位成員了，謝謝大家的關心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼瘦子E.SO地囚人演唱會day1。（圖／記者李毓康攝）

▲瘦子有著「嘻哈男神」的地位。（圖／資料照／記者李毓康攝）

據悉，瘦子愛妻此次懷的又是一名女孩，且孕肚已經藏不住，身旁朋友都已經知道消息。而已經有一個寶貝女兒的瘦子，朋友間也打趣說，未來他將住在「女生宿舍」，瘦子先前也透露，自己就是「女兒傻瓜」。

▲▼瘦子老婆。（圖／讀者提供）

▲瘦子老婆先前挺孕肚，力挺老公的演唱會。（圖／讀者提供）

在太太第一胎時，瘦子對於倒數當爸，就開心表示：「每天都在倒數，很興奮，接下來會休息一陣子，恭迎公主駕到。」當時被問到有無犒賞老婆？他霸氣說：「老婆本來就是拿來犒賞的。」瘦子更曾為了愛妻戒掉20年菸癮，是演藝圈的好男人代表之一。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瘦子, E.SO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大阪直擊／9萬人朝聖！STARTO目黑蓮、道枝夢幻聯動　3團改名再出發
  2. 丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡
  3. 情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小
  4. 楊繡惠談到媽媽哭了　竟是因為這個原因
  5. 李芷霖小龍女徵選會神隱　前隊長琪琪露面為她打氣
  6. 統神喊話SWAG「給上億就拍」！　拒絕男男配：每人都有個價碼
  7. 大阪直擊／松本潤陪STARTO開唱！最後一晚催淚道別　背影惹哭萬人
  8. aespa Winter小鳥胃是遺傳！　一家4口「一盤披薩吃不完」超驚人
  9. 大阪直擊／揮別傑尼斯！STARTO全面進軍海外：台灣首站目標大巨蛋
  10. 獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366