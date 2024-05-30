獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

記者蕭采薇／台北報導

有「嘻哈男神」封號的男神瘦子（E.SO），前年5月無預警宣布與交往多年的圈外女友Jennifer登記結婚，不到一個月後也公布老婆懷孕喜訊。《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，瘦子老婆已經懷二胎，經紀公司也證實這項消息。

▲瘦子證實老婆已經懷了第二胎，男神即將晉升二寶爸。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

《ETtoday星光雲》掌握消息，瘦子即將晉升二寶爸，也確定肚子中的寶寶是女生，以後瘦子將住在「女生宿舍」裡。對於這個好消息，瘦子所屬的本色音樂也向《ETtoday星光雲》證實：「對，很開心本色大家庭又要多一位成員了，謝謝大家的關心。」

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▲瘦子有著「嘻哈男神」的地位。（圖／資料照／記者李毓康攝）

據悉，瘦子愛妻此次懷的又是一名女孩，且孕肚已經藏不住，身旁朋友都已經知道消息。而已經有一個寶貝女兒的瘦子，朋友間也打趣說，未來他將住在「女生宿舍」，瘦子先前也透露，自己就是「女兒傻瓜」。

▲瘦子老婆先前挺孕肚，力挺老公的演唱會。（圖／讀者提供）

在太太第一胎時，瘦子對於倒數當爸，就開心表示：「每天都在倒數，很興奮，接下來會休息一陣子，恭迎公主駕到。」當時被問到有無犒賞老婆？他霸氣說：「老婆本來就是拿來犒賞的。」瘦子更曾為了愛妻戒掉20年菸癮，是演藝圈的好男人代表之一。

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