大阪直擊／9萬人朝聖！STARTO目黑蓮、道枝夢幻聯動　3團改名再出發

記者吳睿慈／大阪報導

由日本經紀公司STARTO（前為傑尼斯）所舉辦的「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」演唱會，29、30日一連兩天在大阪京瓷巨蛋登場，共吸引9萬人到場。本回演唱會是傑尼斯歷經風波後，秉持著重新出發的意念與歌迷同歡，旗下14組團體總出動，只是，King & Prince永瀨廉因耳朵問題無法出演，高橋海人代他致歉，氣氛超催淚。

▲King & Prince高橋海人與浪花男子的合作舞台感動眾人。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



We Are演唱會出動14組團體，包括SUPER EIGHT（前名關8）、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（前名Sexy Zone）、A.B.C-Z、WEST.（前名Johnny’s WEST）、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、NEWS、Ae! Group等陣容。其中3組團體改過名，King & Prince則在2023年歷經成員大變動，只剩永瀨廉、高橋海人，原定參加「WE ARE」家族演唱會，永瀨廉卻因身體健康問題無法到場，高橋海人獨挑大梁站上舞台，全場為他亮起向日葵黃。

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高橋海人感性表示：「廉（永瀨廉）昨天有打給我，他說『我沒有不舒服了，很抱歉讓大家這麼擔心』，他是個責任心很強的人，今天沒辦法來很不甘心。」為此，他準備了專屬大阪場的限定演出，找來Travis Japan松田元太代打上台，兩人帶來精彩表演。松田元太會後直播時更透露，松本潤稱讚「你是今天的MVP」，優異表現驚豔眾人。

高橋海人一個人面對偌大舞台，當站上與浪花男子的合作舞台時，大家都很照顧他，不斷地輪流緊抱著他，大橋和也更貼著他的臉，展現友愛的同事情感。

家族每個合作舞台皆格外有意義，而當輪到前輩SUPER EIGHT反過來為後輩WEST.伴奏時，WEST.不忘激動地吶喊著「今年是20週年的SUPER EIGHT」，SUPER EIGHT過去名為關8，歷經風波後改名，這次站上舞台領軍眾多藝人，並與KAT-TUN一起提攜公司後輩。

▲SixTONES帶來搖滾精彩演出。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



「WE ARE！Let’s get the party STARTO!!」意味著將各種個性集合在一起，接受多樣性的同時，每個人所散發的能量和堅定的決心，而這股強大的能量集合體，也象徵著藝人、工作人員、粉絲之間的強大連結。菊池風磨下台前最後致謝，「受到大家的支持，我們彼此也相互扶持，希望繼續帶給大家最棒的景色。在這一切之中，雖然很多辛苦的部分，但請大家給予負責整體演出製作導演的松本潤以及大倉忠義掌聲鼓勵。」

▲SUPER EIGHT大倉忠義作為演唱會統籌感性致謝粉絲。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



還有作為演唱會統籌的大倉忠義感性表示「謝謝來到現場的大家，也謝謝在線上觀看直播的大家，真的很謝謝大家在發生這麼多辛苦的事情中，一直支持著我們，帶著對大家的感謝，全心唱出最後這首歌送給大家。」

▲Snow Man目黑蓮數度放電全場熱烈尖叫。（圖／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



演唱會主題曲〈WE ARE〉作為能登半島地震的應援歌曲，收益將會捐出給受災戶，此外，日方特別邀請台灣媒體到場共襄盛舉，社長福田淳特意來到後台致意，並親口證實公司將朝全球發展，首站為台灣，目標是旗下藝人站上台北大巨蛋。