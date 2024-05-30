真的沒在看妹！許光漢聽到李多慧偷問「誰？」　羞認：會跟女友撒嬌

記者蕭采薇／台北－首爾連線報導

「亞洲公共財」的許光漢接連幾個月在香港、日本和韓國工作，已經一段時間未回台灣。但他心繫擔任配音的電影「《八戒》決戰未來」，特地透過視訊與台灣記者暢聊配音點滴，許光漢透露，覺得最困難的部分是豬叫聲和撒嬌，但被問到是否會向另一半撒嬌時，他大笑說：「我中計了！」然後羞笑承認：「會啦會啦！裝可愛跟疊字都有！」

▲許光漢為動畫「《八戒》決戰未來」配音，展現出與過去完全不同的聲線。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢說，兩者相較之下，撒嬌還是比較困難，「因為撒嬌的聲線要比較可愛一點，我要到達那個聲線要花很多力氣。」許光漢也坦言，自己是一個會撒嬌的人，但被追問「最近」是否有機會撒嬌，單身多年的他說：「我是說，以前和另一半相處，『偶爾』會撒嬌。」

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而他配音的八戒，聲音也和本人很不一樣，絕對是對「許太太」們的一大驚喜。許光漢分析各個情境的聲線：「他平常和奶奶、三藏、悟空講話的時候都不一樣，和奶奶、三藏講話會比較偏撒嬌，和悟空就是吵架，聲線會比較低。」

▲許光漢在動畫《八戒》中與奶奶相依為命，常對著奶奶撒嬌，畫面可愛。（圖／甲上娛樂提供）

他因《想見你》走紅後，聲勢四年不墜，也陸續接到跨國合作的作品，不少日、韓藝人也承認自己是許光漢的粉絲，就連來台發展的南韓啦啦隊女神李多慧，日前在機場巧遇許光漢，也顧不到素顏一秒變成追星族。不過被問及此事，許光漢露出疑惑但認真的表情說：「嗯⋯誰？是韓國藝人嗎？」不過在記者解釋完後，他才終於恍然大悟。

▲李多慧先前在韓國機場巧遇許光漢，也一秒變身追星族。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



日前南韓影后高賢廷遇到許光漢時兩度害羞跑走，對此許光漢說：「很有趣，我們是參加活動，在活動上沒有遇到，但電梯只有一台又很慢，就會看到不同地區的藝人都在那邊等待，我就上去說我是妳的粉絲，（高賢廷）看起來蠻害羞的，但我們有合照一張。」

▲高賢廷遇到許光漢害羞逃跑。（圖／翻攝YouTube／고현정）

許光漢近期工作忙碌，經常當空中飛人，覺得很可惜沒辦法在台灣參與《八戒》決戰未來宣傳活動：「我現在真的很忙碌，心有餘而力不足，希望5月31日電影上映的時候票房都一切順利，會叫公司的人都去看，還有同事的家人們，我沒辦法強迫兄弟們都去看，但是會口頭建議他們，看他們誠意囉。」

▲八戒與悟空有許多精采動作戲。（圖／甲上娛樂提供）

「《八戒》決戰未來」將在5月31日全台上映，6月7日台語、多元語版接力推出，此外電影已賣出多國海外版權，確定6月21日即將在越南上映中文配音版，而之所以是中文版上映，是因為越南粉絲也強烈要求「我們想聽許光漢的聲音。」