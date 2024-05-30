演《終極一班》安琪走紅！李姝姸爆曾遭同劇男演員嘲諷　黑暗鬥爭全說了

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，近日邀請兩性專家黃越綏、資深媒體人許聖梅、林明忠律師、藝人李姝姸，一同分享「是冤親債主多還是連環計？弱點被抓到恐上當吃大虧？！」藝人李姝姸在偶像劇《終極一班》飾演「黃安琪」走紅，回想入行拍戲時卻因為個性單純反被同劇演員、經紀人惡整但不自知。

▲李姝妍曾受同劇演員惡整。（圖／和展影視提供）

回想以前拍戲時，曾經一早下戲後回家休息等待晚上的夜戲，傍晚五點多接到經紀人電話馬上出門去劇組，本以為時間還很從容一一向工作人員打招呼，「對戲的男演員講著『口很渴耶，遲到不會去買飲料還裝沒事。』」李姝姸看到大家笑笑的，她也跟著笑，沒想到私下被告知因為她遲到所有人在等她開拍，她才反應回神原來男演員暗諷的是她，「開拍後也沒時間跟大家一一解釋，可能因此就被部分的人討厭了。」在拍攝偶像劇時她經常是最早抵達梳化現場，提早一個小時幫造型組開好燈、開窗戶，連造型助理都不解她怎麼這麼早到，事後梳理才發現原來是被經紀人惡整了。

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▲李姝妍分享拍戲黑暗面。（圖／和展影視提供）

近幾年李姝姸沒有經紀人都是自己接洽工作，曾經在某部戲中客串演出女主角的妹妹，一場要跟女主角並肩走進房間的戲，在正式拍攝時女主角硬是卡住李姝姸讓她無法並行進入鏡頭內，導演大喊：「卡！妹妹人咧？走戲時都沒問題，現在在搞什麼東西？」李姝姸說她不知該如何反應轉頭看了女主角，沒想到對方竟然朝著她微笑。

▲李姝妍因為過往種整留下陰影。（圖／和展影視提供）

「女生之間爭鬥可理解，但沒想到男演員也會，成為我人生很大的陰影，還特別去香港打小人。」 她自嘲說「以前覺得自己很聰明，後來才知道其實是笨！」兩性專家黃越綏提醒李姝姸，「做人太古意不懂得人情世故，任由經紀人擺佈，職場沒有真正的朋友，一旦有利害關係便不會單純。」