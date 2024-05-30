陶晶瑩夫妻赴美參加愛女畢業典禮！　親揭不捨心聲：百感交集

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩和李李仁婚後育有兒女「小龍」和「荳荳」，夫妻倆為了支持女兒的籃球夢，在2021年時親自陪同，遠赴美國加州讀高中。面對愛女即將迎來畢業，陶晶瑩也在社群發文寫下真實心聲。

▲陶晶瑩常在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩昨（29）日在IG限動分享與老公李李仁的合照，照片中可見到夫妻倆坐在機場，等候準備飛往美國的班機。為此，陶晶瑩也在照片中標註老公及兒女的IG帳號，不捨寫下：「突然很想不要飛。」

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▲陶晶瑩和李李仁出發美國參加女兒的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

除了在IG限動分享夫妻倆的合照之外，陶晶瑩在搭上飛機後還拍下座椅螢幕，以及窗外的夜色風景，透露自己再度踏上飛往美國的旅程，準備參加寶貝女兒的畢業典禮，並在Threads上發文：「我的寶貝要畢業了⋯⋯⋯百感交集⋯⋯先睡一下好了。」

▲陶晶瑩發文透露將到美國參加女兒的畢業典禮。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

陶晶瑩的貼文曝光後，除了吸引不少人按讚之外，同時也有部分網友驚呼時間過好快，感覺夫妻倆才剛送愛女去唸書而已，沒想到竟然已經過這麼久了，紛紛寫下「怎麼這麼快」、「恭喜畢業」的祝福留言。