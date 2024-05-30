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阿本出櫃挨酸變娘！　102字霸氣反擊：我開心就好

記者王靖淳／綜合報導

自節目《模范棒棒堂》出道的藝人阿本，在去年底公開出櫃，沒想到卻因此遭到部分網友批評很娘。為此，阿本今（30）日在社群發文反擊，同時也霸氣表示：「自在開心就好，老娘就娘。」

▲阿本。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

▲阿本自節目《模范棒棒堂》出道。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本發文透露在看同志網站時，偶然發現有少數的同志網友，批評他自從出櫃後變很娘，甚至還用「最不討好的C妹那群」來形容自己。

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▲阿本。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

▲阿本在去年年底公開出櫃。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本為此感到不解：「我在異性戀的世界中要假裝喜歡女生，在同性戀的世界還要裝Man？」並表示決定放過自己、也不去討好誰，因為他認為，自在開心就好，「各性戀通用，共勉之！老娘就娘。」

▲阿本。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

▲阿本。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本的貼文在曝光後不久，吸引許多人朝聖按讚，也有不少網友加油打氣，除了認為他漂亮又有自信之外，同時也紛紛留言寫下「做自己就好」、「自己開心最重要」、「不管怎樣，我都還是覺得你好帥」的鼓勵內容。

【阿本臉書全文】
偶然在同志網站滑到少數同志網友討論：「阿本自從出櫃後變有夠娘的」、「而且是最不討好的C妹那群」
我在異性戀世界要假裝喜歡女生，在同性戀的世界還要裝Man？ 我決定不討好誰也沒關係，放過自己，自在開心就好，各性戀通用，共勉之！
老娘就娘

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