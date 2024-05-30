電影《日麗》父母孩子間的「不理解」　承載遺憾走出自己的療癒之路

文／女子學

「It’s nice we share the same sky.」

一個女孩追溯自己父親的身影，在時而模糊、時而清晰的兒時記憶之間，試圖與自己和解。《日麗》是導演夏洛特威爾斯散落在生活中的回憶碎片，每一片都藏有內歛情感，而這趟私人旅程，讓她重新理解父親，而那些無法言喻的愛與思念，也深深觸動了感性。

▲《日麗》以多種畫面形式帶出親近的人，也有我們無法理解的面向。（圖／《日麗》劇照，下同）

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不管是擦傷還是重傷，也許我們都是受傷的孩子



父母在子女心中的形象，因人而異，不管是好是壞，又是如何，都將影響我們的生命旅程。對於孩子，或許不太能理解父母的所作所為，但卻能感受，而這種「不理解」的感受，也是蘇菲（法蘭琪柯芮飾）所經歷的，《日麗》以不經意的身影、隱於笑意的憂傷，以及多種畫面形式，帶出了就算是再親近，我們也無法完全理解另一個人，人們總有深藏於心的掙扎與情緒。

《日麗》中的蘇菲來到了與DV錄像中父親同樣的年紀，她試著在回憶中抓住當時對父親的不理解，好讓自己釋懷。而在觀影後，忽然想起，在與父親當上「父親」的同樣年紀時，有過一次深談。「終於可以跟你說這些了。」父親說完結語後，如釋重負的神情，我想我此生會一直記得。

那瞬間，訝異從不流露些許情感的父親，竟將自己的脆弱輕易展現，但想了想，或許在某些時刻早已有蛛絲馬跡可尋見，只是當時的自己並不理解。這次的對話，才發現原來父親在堅強表象下，也只是個承載脆弱的壞掉大人，而自己也是「受傷的孩子」，或許是記憶開啟了保護機制，模糊了些許片段，而認為自己「完好如初」地長大了吧？

「我想你知道，到你長大後，有任何事都可以跟我說。」



蘇菲的父親卡倫（保羅麥斯卡飾）之所以這樣跟她說，其實是他試圖拯救當年那個成為受傷孩子的自己。即便卡倫已長成壞掉的大人，他還是想透過各種方法解開原生家庭帶給他的傷害，不論是打太極，還是冥想，甚至是藉著與蘇菲的相處，竭盡自己所能的打開心結。

「我無法想像我的40歲，能撐到30歲就很慶幸了。」被憂愁淹沒的卡倫，說出這句盡顯無力感的話的同時，心隱隱有些酸楚。一個人能承受的有限，努力地維持「我很好」的假象，也只是加速耗盡活著的勇氣，但為了不讓蘇菲步上自己的後塵，他還是戴上了這個面具。

「I love you so much, Sophie.」《日麗》所展現的情感、情緒是那麼的真切，真切到讓人的思緒也飄回過往，跟著蘇菲再次探尋被自己刻意遺忘的人生片段。

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