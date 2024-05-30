罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

▲王泉仁和麻衣母子在東京一家團聚。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

日籍藝人佐藤麻衣去年和台塑集團第三代王泉仁正式離婚，雙方糾結多年，對簿公堂將夫妻情分以法條計量，但隨著事過境遷，曾傳出不見麻衣母子的王泉仁，近來飛往東京，和母子倆一家三口正式團聚，這也是王家第三代和第四代金孫，難得的罕見同框。

麻衣恢復單身一年多，和王泉仁檯面上似乎因離婚變得冷淡無往來，但有讀者在麻衣私人帳號上發現，王泉仁其實近期飛往東京，和母子一家三口團聚，據讀者提供的照片中可見，王泉仁和麻衣母子還自拍合照，畫面中一家子都展現了和樂笑容，而其中一張照片，還是王泉仁在車上，寵溺地摸摸兒子的頭。

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▲王泉仁在車上寵溺的摸摸兒子的頭。（讀者提供）

據悉雖然離婚過程令人心累，但兩人的共識，就是希望能夠讓孩子能夠有爸爸和媽媽的愛，麻衣則向本刊回應，「我們兩人雖然離婚，但是一切以孩子的感受為最大的考量點，同時也維繫好親子關係、父母關係。很開心有相處的時間和機會，希望越來越好。」

而其實王泉仁和另一位前妻李晶晶也是如此，不管是婚內還是離婚過程中，都吵得不可開交，但到了正式離婚後，王泉仁反而和李晶晶在節日聚餐，多了點事過境遷的安穩。



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