前《黑澀會》瑪菲司度假撞鬼！　《嘎啦》巧合重疊「畢旅集體中邪」

記者蕭采薇／台北報導

台灣恐怖電影《嘎啦》由知名小說家敷米漿操刀劇本，有著邪教、惡靈附身、祭典等恐怖元素，以及直播、探險等年輕設計，先前已吸引日本發行商青睞，談定日本上映。更離奇地是，日前發生的墾丁畢旅「集體中邪」真實新聞，竟與片中的度假村探險情節不謀而合，使得電影的靈異驚悚度再飆升。

▲電影《嘎啦》瑪菲司。（圖／后花園娛樂提供）

電影《嘎啦》由「電商女王」瑪菲司主演，出身「黑澀會美眉」的她，如今在直播電商界闖出一片天，曾創年營業額12億台幣紀錄。這是她的大銀幕首度擔綱演出，她透露自己雖然演的就是直播主，但角色一度中邪，經過特效化妝改造後，自覺「角色的前後落差很大，連自己看了都害怕的。」

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瑪菲司坦言非常怕看鬼片，此次的參與，最恐怖的不是發生在拍攝過程，而是在後期配音時，得獨自關在有大銀幕的密閉錄音室裡。得知電影即將上映，且會日本公映，她興奮說：「第一次以主角身分的演出，能被看見已經很感謝，尤其又能走出國際，很期待大家看見。」

▲電影《嘎啦》演員儲旭，另一個身分是特效化妝指導「儲榢逸」。（圖／后花園娛樂提供）

儲旭的另一個身分是特效化妝指導「儲榢逸」，他曾以《咒》提名金馬獎最佳造型設計，並以《麻醉風暴2》獲金鐘獎最佳美術設計。他在《嘎啦》中飾演為了想紅不惜一切追求流量的直播主，但他透露拍攝前，為了練習對鏡頭直播，常常像在自言自語，「我助理一度以為我是不是中邪了，其實我是在背台詞，但我背台詞的時候可能眼神空洞，他還跑去幫我拜拜求平安符。」

▲電影《嘎啦》儲旭。（圖／后花園娛樂提供）

電影描述5名夥伴前往度假村探險，竟遭遇一連串恐怖驚悚。現實中，不久前才在墾丁發生一起國中生在畢業旅行時集體中邪的事件，監製劉楓棋坦言看到新聞時心頭一驚，因為《嘎啦》中就有著類似的恐怖情節。

▲《嘎啦》描述瑪菲司一家抵達即將度假村舉行活動，從未料到等待自己的竟是恐怖的降臨。（圖／后花園娛樂提供）

監製劉楓棋表示：「很榮幸能談定日本上映，我們試著跳脫台灣傳統恐怖片的架構，希望以不同的拍攝手法和題材內容，憑藉恐怖片沒有語言的觀影障礙，突破國境限制，讓非華語國家再次發現台灣能有不一樣的恐怖片。

《嘎啦》描述直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村舉行活動，從未料到等待自己的竟是恐怖的降臨。阿序為了探得真相，與好友天仁召集網友再次前往度假村探險，並以此在網路上獲取流量，豈知這竟是一段從1960年延續至今從未停止過的邪惡祭典，電影將於7月19日全台上映。