串流收視週榜／楊冪《狐妖小紅娘》緊追《善宰》　3新劇開播洗牌

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》已於28日播出完結篇，加上日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》、台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》成為近期最熱影視作品。而新劇也開始接連登場，楊冪《狐妖小紅娘》，韓劇《聯結》、《畢業》都是5月新劇，一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／池晟刑事劇《聯結》

▲friDay影音收視週榜（5/20-5/26）。（圖／friDay影音提供）

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friDay影音前3強依序是《Running Man》、《鬼滅之刃柱訓練篇》、《只要有空》。本週排行新進榜是池晟的新劇《聯結》，池晟擁有眾多韓劇代表作，戲裡演過霸道總裁、醫生、法官，這次飾演緝毒隊王牌警察，但是被人強迫吸毒後，開始追查50億保險金的離奇案件。他的愛妻李寶英主演新劇《Hide》4月底播畢，就接棒主演新劇，演技派夫婦讓觀眾大飽眼福。

▲池晟《聯結》飾演緝毒警察。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／愛上補習班老師《畢業》

▲▼Hami Video收視週榜（5/20-5/26）。（圖／Hami Video提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》持續是Hami Video冠軍，劉德華主演電影《潛行》則躍進第2，台劇《我的婆婆2》則居第3名。收視排名第4的韓劇《畢業》，由鄭麗媛、魏嘏雋主演，描述學生因補習班老師逆轉人生，10年後學生再度出現，攪亂了老師生活，故事舞台以韓國有名的大峙洞補習街為主，相當於台北的南陽街，一窺南韓補習教育的現況。

▲姐弟戀韓劇《畢業》以補習班為故事舞台。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／楊冪《狐妖小紅娘》開收視戰

▲iQIYI收視週榜（5/20-5/26）。（圖／iQIYI提供）

iQIYI持續是韓劇《背著善宰跑》霸榜冠軍，該劇已於28日播出大結局，全集完結將吸引更多觀眾追進度。楊冪搭檔龔俊的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，改編自熱門動畫，主打仙俠虐戀，楊冪今年電影、諜戰劇票房、收視接連失利，《狐妖小紅娘》被網友視為「絕不能扑」之作，開播後果真登上平台陸劇榜第一，直追《善宰》。

▲楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》開播。（圖／iQIYI提供）

KKTV／木村拓哉《Believe》逃獄洗冤

▲KKTV收視週榜（5/20-5/26）。（圖／KKTV提供）

木村拓哉最新力作《Believe－為你架起的橋樑－》，開播以來穩居KKTV冠軍榜，也在Hami Video平台穩居前10名，即便是來勢洶洶的《鬼滅之刃》也未能動搖收視第一的地位。而他在新劇飾演土木設計師，因為公司橋樑建設事故而扛責入獄，隨後因故逃獄，展開一連串逃亡經歷，劇集集結眾多實力派演員，天海祐希飾演他的妻子，齋藤工飾演辯護律師，竹內涼真飾演刑警，男主角在重重障礙下如何為自己洗冤，是本劇一大看點。

LINE TV／《鬼滅》緊追《我的婆婆2》

▲LINE TV收視週榜（5/20-5/26）。（圖／LINE TV提供）

動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》上週還是LINE TV第4，最新一週已經衝上排名第2，緊追冠軍台劇《我的婆婆2》。而《我的婆婆2》在各家串流平台都前3名的強作，延續第1季的喜感，第2季上演結婚卡關，彩香兒女闖出各種事件，家族風波再起也笑料百出。

MyVideo／2台劇霸榜《鬼滅》持續第2

▲MyVideo收視週榜（5/20-5/26）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo持續是《我的婆婆2》、《不夠善良的我們》，第3名是《鬼滅之刃柱訓練篇》。《我的婆婆2》在4家串流平台的收視排行皆相當亮眼。