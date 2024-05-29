駕獨木舟划向石垣島　郭泓志與KID嚴重曬傷

記者葉文正／台北報導



三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，自從節目展開宣傳後，吸引不少觀眾的注目，大家都好奇七位藝人除了要抵抗潮汐和洋流，又要隨時注意海浪跟風向，另節目為了號召全民一起幹大事，擴大節目精神，於 5/13-7/20 特別發起募資計畫，邀請每個支持海洋運動、支持這趟航程的觀眾一起參與《上船了各位！》，尤其贊助部分組合，還可以參加節目首映會，和藝人們一起搶先觀看節目內容！

▲大家一起練習，體會海浪的習性，鍾瑶(右起)雷艾美、胡宇威跟蔡昌憲不敢偷懶。（圖／三立提供）

胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美七位藝人第一次跨島划行挑戰，從宜蘭划到龜山島，但當天天候不佳，得要在大雨中划行，但KID和郭泓志兩人一天下來臉部完全曬傷。

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▲KID與郭泓志都曬傷。（圖／翻攝臉書）

而團隊接著預計6/10從花蓮以獨木舟划向日本石垣島，因此藝人不放棄任何練習划行機會。日前胡宇威、鍾瑶、蔡昌憲及雷艾美四人找了兩位教練，在八里首次夜間試划，給他們一次很真實的體驗感。蔡昌憲說當天從白天開始划到入夜，浪大約有一米多，感覺到有浪跟風把我們推往目的地，但大家心情都是蠻開心的。

雷艾美則笑說：「很舒服、很夢幻，微風徐徐看著陸上的海市蜃樓很美，感覺很像少年Pi的奇幻旅程！」而胡宇威對這次體驗覺得夜划真的很療癒，夜晚只聽到水流的聲音、只有海浪和他們的聲音，一切讓他覺得很棒很療癒。而鍾瑶則感受到夜划有許多未知感，所以很刺激，她以前潛水最喜歡的就是夜潛。

對於未來在海上划行60小時，如何面對夜晚會是最重要的課題，藝人們還是會有自己擔心的地方，蔡昌憲笑說海上應該是一望無際的漆黑，這個部分還沒有實際感受過，所以用想像的還是比較未知。胡宇威則很實際表示最擔心的應該是翻船，因為在夜晚的時候，其實你四面八方什麼都看不到，只看得到可能就是前面隊友的船燈在閃，在黑暗的地方只能知道浪是從哪裡來，但就要猜測那個浪到底有多大。鍾瑶則覺得因為自己方向感不是非常的好，真的很害怕會成為迷航的人，像這次練習在天色漸漸的暗，練習的船距離都比較遙遠，她甚至有點看不到最後一艘船。

胡宇威則認為最大的考驗是用自己的力量去控船，因為獨木舟是完全沒有舵，要用自己的力量去找方向，和大家都一樣的想法：「方向感也真的要很好。」畢竟無際的黑的話，就好像是盲人在划船一樣。