神還原《灌籃高手》！張員瑛變「真人版晴子」甜問：喜歡籃球？　網全暈

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團IVE成員張員瑛擁有甜美臉蛋以及9頭身比例，並且還有超強的舞台魅力，吸引大批粉絲喜愛，被譽為「天生偶像」。近日團體回歸，她與團員們勤跑簽售會，相當寵愛粉絲的她，經常給予各種粉絲福利，某場簽售會上，她穿起了日式校服，拿著籃球還原《灌籃高中》赤木晴子的名場面，讓廣大網友相當心動，被她的美貌折服。

▲張員瑛被譽為「天生偶像」。（圖／翻攝自張員瑛Instagram）

張員瑛近日在簽售會上，穿上了日系校服，拿著一顆籃球，對著粉絲鏡頭說出《灌籃高中》中，晴子對櫻木花道說出的名台詞：「你喜歡籃球嗎？」相關影片、照片瞬間在X上掀起一陣瘋傳，除了衣服以外，她當天的髮型也與漫畫中的晴子十分相似，粉絲紛紛直呼「我很喜歡！最喜歡籃球」，還有人被迷暈表示「懂了為何櫻木花道要打籃球」。

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▲張員瑛簽售會模仿晴子掀起熱議。（圖／翻攝自X）

張員瑛將在今年滿20歲，14歲就以限定女團IZ*ONE出道，就因超狂的身材比例以及清純可愛臉蛋廣受喜愛，後2021年以IVE一員二次出道，馬上就成為了KPOP一線女團，她也靠著超強個人魅力收穫超高人氣與國民關注度，是新一代的廣告寵兒。