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同場伊能靜現身小哈利畢典！　庾澄慶露面曝光真實心情

▲▼哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪 《一起聽團吧 》開錄記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲哈林庾澄慶帥氣現身記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者翁子涵／台北報導

樂團選秀節目《一起聽團吧》今（29日）舉辦開錄記者會，節目由哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔及陳君豪擔任聽團大大，喬瑟夫則擔任節目MC，哈林日前遠赴美國參加兒子小哈利的畢業典禮，他受訪時也開心表示：「開心的紐約3日遊，雖然還是有些旅途疲憊，但跟小哈利一起去看表演、共餐都相當愉快！」

▲▼哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪 《一起聽團吧 》開錄記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲▼哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪 《一起聽團吧 》開錄記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪 《一起聽團吧 》開錄記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

提及自己的評審重點跟標準，哈林表示樂團的表現力很重要，「當作品成立了，表現力可以幫它加分，我著重的就是在現場表演上，在台上的人要很爽，聽的人也要很爽，才是雙贏。」更透露看到新生代樂團對音樂的熱情，自己也都被感染了熱血，乱彈阿翔則認為樂團直接、赤裸才是關鍵，一旁魏如萱打趣虧：「穿少一點有加分？」他則開玩笑說：「當然會加一點分。」

記者會主持人喬瑟夫也直接請台下32強樂團「以尖叫聲」來表示自己想加入哪一位大大的戰隊，這竟激起庾澄慶的勝負欲，耍狠笑說：「敢不尖叫試試看啊！」而令人意外的是，當問到哪個樂團想加入陳君豪戰隊時，台下鴉雀無聲，喬瑟夫尷尬再CUE一次卻還是毫無反應，這時魏如萱突然拿著超大蛋糕走上台，原來今天正是陳君豪的生日，大家特意設計整人橋段，事後陳君豪也表示：「這是20幾年來最恐怖的一次生日！」
 

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